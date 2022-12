Les dirigeants militaires et politiques du Soudan signent un accord — RT World News

L’accord met fin à une impasse qui a commencé par un coup d’État en 2021 et impliquait les États-Unis et la Russie

Les partis militaires et politiques soudanais ont convenu d’œuvrer pour un gouvernement démocratique, mettant fin à une crise qui a commencé lorsque l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État l’année dernière.

Signé lundi par les deux généraux au pouvoir au Soudan, Abdel-Fattah al-Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, et les dirigeants civils de la coalition des Forces pour la liberté et le changement, l’accord prévoit une transition de deux ans vers des élections démocratiques et place l’armée soudanaise sous le contrôle d’un Premier ministre civil, a rapporté Reuters.

L’accord est le premier de deux accords prévus visant à rétablir la stabilité politique au Soudan, mais a été boycotté par des groupes de protestation connus sous le nom de Comités de résistance, qui ont continuellement refusé de négocier avec l’armée. Un groupe d’anciens chefs militaires, qui se sont séparés pour former leur propre bloc politique, ont également rejeté l’accord.

Les Comités de Résistance ont déjà appelé à manifester contre l’accord.















Le Soudan a été gouverné par Omar al-Bashir de 1989 à 2019, date à laquelle il a été renversé par un coup d’État militaire et accusé de corruption. Al-Burhan est intervenu pour superviser une transition de quatre ans vers un régime civil et a nommé le Premier ministre Abdalla Hamdok pour diriger cette transition. Cependant, les forces d’al-Burhan ont arrêté Hamdok et son cabinet lors d’une série de raids en octobre dernier, al-Burhan déclarant qu’à partir de ce moment, l’armée seule superviserait le reste de la transition.

Les États-Unis ont immédiatement gelé 700 millions de dollars d’aide à Khartoum, le porte-parole du département d’État Ned Price avertissant que Washington utiliserait « toutes les mesures appropriées » pour forcer la nation africaine à revenir à un régime civil.

Cependant, les relations de Bashir avec les États-Unis étaient tout aussi glaciales, le Soudan étant sous sanctions américaines depuis le début des années 1990, lorsque Washington l’a accusé d’héberger Oussama ben Laden. Bashir a signé un accord de coopération militaire avec la Russie en 2017, et le gouvernement d’al-Burhan a accepté en 2020 d’héberger une base navale russe sur la côte soudanaise de la mer Rouge.

En septembre, le premier ambassadeur américain au Soudan en 25 ans, John Godfrey, a menacé al-Burhan de “conséquences” s’il a donné suite à la construction de la base, avertissant que cela “Nuira aux intérêts du Soudan.” Le paquet d’aide gelé par les États-Unis en 2021 aurait été subordonné à l’annulation par le Soudan de l’accord avec Moscou.