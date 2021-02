Les dirigeants militaires du Myanmar auraient licencié l’ambassadeur de l’ONU après un discours émouvant contre le coup d’État

Vendredi, l’ambassadeur du Myanmar auprès des Nations Unies, Kyaw Moe Tun, a reçu une ovation de l’Assemblée générale des Nations Unies, après avoir fait une demande émouvante d’aide au rétablissement de la démocratie au nom du gouvernement élu du pays qui a été renversé lors d’un coup d’État militaire au début du mois. .

Mais un jour plus tard, la junte militaire a annoncé qu’elle l’avait renvoyé en réponse, rapporte la BBC. Un communiqué de la télévision d’Etat a déclaré que Kyaw Moe Tun avait « abusé du pouvoir et des responsabilités » de son poste et « trahi le pays et parlé au nom d’une organisation non officielle qui ne représente pas » le Myanmar.

La nouvelle vient après une autre journée complète de manifestations anti-coup d’État à travers le pays. La police a continué à sévir contre les manifestants, et il y a des rapports selon lesquels une femme a été abattue et emmenée à l’hôpital. Un groupe de surveillance rapporte que plus de 770 personnes ont été arrêtées et condamnées depuis le début des rassemblements il y a trois semaines. En savoir plus sur BBC.

