Les dirigeants militaires du Burkina Faso déclarent que la tentative de coup d’État a été déjouée et que les conspirateurs ont été arrêtés | Actualités militaires

Une tentative de coup d’État contre les dirigeants militaires du Burkina Faso a été déjouée par les services de renseignement et de sécurité du pays, ont indiqué les autorités.

Les dirigeants militaires du Burkina Faso ont déclaré mercredi dans un communiqué que des officiers de l’armée et d’autres avaient prévu de prendre le pouvoir et de plonger le pays dans le « chaos ».

« Les officiers et autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d’autres sont activement recherchés », a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l’armée au pouvoir, Rimtalba, Jean Emmanuel Ouédraogo, sans fournir de détails.

La dernière tentative de coup d’État a eu lieu mardi, selon le communiqué.

Le gouvernement militaire a déclaré qu’il chercherait à faire « toute la lumière possible sur ce complot » et qu’il regrettait « que des officiers dont le serment est de défendre leur patrie se soient laissés aller à une entreprise de cette nature ».

Le procureur militaire du pays a déclaré plus tard que quatre personnes avaient été arrêtées et que deux étaient en fuite. Une enquête a été ouverte sur la base d' »allégations crédibles concernant un complot contre la sûreté de l’Etat impliquant des agents », a indiqué le procureur.

Plus tôt ce mois-ci, le procureur militaire a déclaré que trois soldats avaient été arrêtés et accusés de complot contre le gouvernement militaire au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir en septembre 2022, huit mois après qu’un précédent coup d’État militaire ait renversé le président démocratiquement élu Roch Marc Kaboré.

La capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, semblait calme mercredi soir après l’annonce par l’armée d’une tentative de renversement.

Des milliers de manifestants pro-militaires sont descendus mardi dans les rues de Ouagadougou et d’ailleurs pour montrer leur soutien aux dirigeants militaires du pays, suite à l’appel des partisans de Traoré à le « défendre » au milieu des rumeurs de mutinerie circulant sur les réseaux sociaux.

Lundi, le magazine d’information français Jeune Afrique a été suspendu de la publication de ce que l’armée a qualifié d’article « mensongère » faisant état de tensions et de mécontentements au sein des forces armées.

Le Burkina Faso, l’un des nombreux pays d’Afrique de l’Ouest où l’armée a pris le pouvoir, a pris le pouvoir au milieu du mécontentement de l’opinion publique, alors que des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’EIIL (ISIS) ont lancé une rébellion qui a déstabilisé le pays et ses voisins de la région du Sahel en Afrique de l’Ouest.

Plus de deux millions de personnes ont été déracinées par les combats au Burkina Faso, ce qui en fait l’une des pires crises de déplacement interne en Afrique.

La semaine dernière, les autorités ont affirmé que près de 192 000 personnes déplacées étaient retournées chez elles après la reprise de diverses régions par les forces gouvernementales, bien que les attaques des rebelles se poursuivent sans relâche malgré les affirmations selon lesquelles l’armée aurait reconquis le territoire.

Plus de 50 soldats et combattants volontaires burkinabè ont été tués dans des affrontements avec les rebelles début septembre – les pertes les plus lourdes depuis des mois – les derniers décès qui s’ajoutent aux milliers de civils et de soldats morts dans les attaques des rebelles ces dernières années, selon les organisations de surveillance. le conflit.