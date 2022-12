Les dirigeants mexicains “gênés” par l’élimination anticipée de la Coupe du monde

AL KHOR, Qatar – Le directeur des équipes nationales du Mexique, Jaime Ordiales, a déclaré qu’il ressentait une “gêne professionnelle” pour la sortie anticipée de l’équipe nationale de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 et a promis une reconstruction pour le prochain cycle de Coupe du monde.

“Nous sommes gênés et nous devons nous excuser”, a déclaré Ordiales lors d’une conférence de presse jeudi avec le président de la Fédération mexicaine de football (FMF), Yon de Luisa. “Il faut faire face à cet échec et cela nous rend responsables de devoir montrer l’embarras professionnel que nous avons.”

Le Tri a terminé troisième du groupe C après avoir remporté un match nul 0-0 contre la Pologne, une défaite 2-0 contre l’Argentine et, plus récemment, mercredi soir, une victoire 2-1 contre l’Arabie saoudite qui était à un but de les pousser en huitièmes de finale. 16.

C’était la pire performance du Mexique en Coupe du monde en 40 ans, et Le Tri avait dépassé le premier tour lors des sept dernières Coupes du monde consécutives.

“Nous étions à un but d’éviter l’échec”, a déclaré De Luisa. “Nous allons faire des changements structurels, comme dans le nombre de joueurs étrangers dans les tournois.”

Le président de la Liga MX, Mike Arriola, a déclaré jeudi dans un communiqué que la ligue soutiendrait également toutes les décisions prises par la fédération.

Gerardo “Tata” Martino a démissionné après la défaite face aux Saoudiens, déclarant : “mon contrat a pris fin dès que l’arbitre a donné le coup de sifflet final et il n’y a plus rien à faire”.

Jeudi, Ordiales a également confirmé que Martino était officiellement absent en tant que manager.

“Son contrat s’est terminé hier”, a déclaré Ordiales. “En fin de compte, la commande des résultats.

“Avec un échec comme celui-ci, il lui est impossible de continuer”, a déclaré Ordiales. “Je sais que c’est un travailleur acharné, je l’ai vu tous les jours, mais nous travaillons pour l’équipe nationale et la meilleure chose à faire est bien.” maintenant il faut chercher ailleurs.”

L’entraîneur uruguayen Guillermo Almada, qui vient de remporter la Liga MX avec Pachuca, est candidat au poste. Miguel “Piojo” Herrera, qui a dirigé le Mexique lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, est également de la partie.

Le Mexique a par le passé engagé ses entraîneurs lors du dernier match de la Coupe du monde.

Il y a quatre ans, après avoir chuté face au Brésil en huitièmes de finale, ils ont proposé une prolongation à l’entraîneur colombien Juan Carlos Osorio, qui a décliné l’offre.

C’est la première fois que le Mexique ne participera pas à la phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 1990, date à laquelle il a été banni du tournoi. La dernière fois Le Tri s’est qualifié pour le tournoi et n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes en 1978.

De Luisa et Ordiales ont également noté qu’ils ne prévoyaient pas de démissionner de leurs fonctions, indépendamment de ce qui s’est passé lors de la Coupe du monde, laissant finalement la décision aux responsables.

“Une démission n’est pas nécessaire et maintenant que ce cycle se termine, le [league] les propriétaires décideront de continuer ou non”, a déclaré De Luisa.

Mercredi soir, Martino a assumé la responsabilité de la sortie de la phase de groupes du Mexique, déclarant qu'”en tant que responsable, cela cause beaucoup de tristesse, j’assume pleinement la responsabilité de ce grand échec”.

Martino, qui entraînait auparavant son Argentine natale, a pris la tête du Mexique en janvier 2019 après avoir mené Atlanta United à la victoire en Coupe MLS.

L’entraîneur argentin est devenu de plus en plus impopulaire parmi les supporters mexicains alors que l’équipe travaillait dur pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022, perdant contre les États-Unis et le Canada sur la route et ne faisant match nul qu’avec eux à domicile.

Pendant le mandat de Martino, le Mexique a également été battu par les États-Unis lors de la finale de la première Ligue des Nations de la CONCACAF et de la Gold Cup 2021.

Avant la Coupe du monde, Martino a été scruté à la loupe pour sa décision de continuer à exclure le buteur record Javier “Chicharito” Hernandez de son équipe, en particulier au milieu des difficultés de but du Mexique au Qatar.