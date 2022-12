Les dirigeants mêlent sport et diplomatie à la Coupe du monde

Le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken était également à ce match, la nuit avant qu’il rencontré des responsables qatariens pour les discussions politiques. Il a regardé comme Tim Wea , le fils du président du Libéria, qui était dans la surface avec M. Blinken, a marqué le premier but de l’équipe américaine du tournoi. Mardi dernier, lors d’un sommet avec des dirigeants africains à Washington, M. Blinken a évoqué ce moment où il a présenté le président libérien, George Weah, lui-même une légende du football.

La représentante Ilhan Omar, démocrate du Minnesota, a publié une photo d’elle et de David Beckham lors du match États-Unis contre Pays de Galles le mois dernier – “C’était amusant de regarder un match de Coupe du monde avec lui”, a-t-elle déclaré. écrit en ligne .

Ils sont apparus les uns après les autres dans les stades de football brillants ici au Qatar, apparaissant plus fréquemment que les cartons jaunes ou les buts sur penalty.

“La meilleure partie de cela a été de se retourner et de jeter un coup d’œil rapide à votre visage pendant que vous regardiez votre fils marquer ce but, et je pouvais voir l’extraordinaire fierté qui était là et un stade entier l’acclamant”, a déclaré M. Blinken. “Donc, je suppose que la pomme ne tombe pas trop loin de l’arbre dans ce cas.”

Le tournoi, qui a lieu tous les quatre ans, a toujours été un tirage au sort pour les dignitaires, mais celui-ci a été plus remarquable parce que l’hôte, le Qatar, un petit royaume riche du golfe Persique, a entrepris il y a plus de dix ans d’élever sa stature en organisant un événement mondial phare. Il a réussi, malgré les critiques persistantes sur la corruption, les abus de travailleurs migrants et la criminalisation de l’homosexualité.

La Coupe du monde amplifie également le rôle du Qatar en tant que courtier diplomatique. Avant même les jeux, le président Biden déclaré Le Qatar était un « allié majeur non membre de l’OTAN », et les responsables américains en étaient venus à compter sur lui pour faciliter les échanges avec l’Iran, les talibans en Afghanistan et les Palestiniens.

L’événement est un autre exemple de la façon dont la politique et le sport se mélangent souvent. Les dirigeants mondiaux et les hauts fonctionnaires ont été en continu à travers Le Qatar depuis la Coupe du monde a commencé le 20 novembre à regarder des matchs et à tenir des réunions, parfois littéralement en marge.

Quelques dirigeants, dont M. Weah, ont passé tellement de temps à Doha que les citoyens de leurs pays sont poser des questions pointues sur leurs priorités. M. Weah a dit qu’il financement sécurisé pour un projet d’autoroute lors d’une rencontre avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Eva Kaili, la politicienne grecque et récente vice-présidente du Parlement européen qui a été inculpée dans un scandale de corruption impliquant le Qatar, était dans une loge VVIP au sol en marbre lors du premier match.