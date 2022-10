Les dirigeants madrilènes perdent des points contre Gérone, le Betis frappe tard

Un Real Madrid en dessous de la moyenne a perdu des points dans la course au titre avec un match nul 1-1 à domicile contre Gérone dimanche en Liga, Rodrygo ayant un but exclu tard.

Barcelone, deuxième, qui a remporté une victoire tardive à Valence samedi, n’est plus qu’à un point des leaders, qui restent invaincus dans l’élite.

Les champions en titre de Madrid ont pris les devants grâce à Vinicius Junior à la 70e minute, mais Cristhian Stuani a égalisé avec un penalty contesté après que Marco Asensio ait manipulé dans la surface.

Rodrygo a frappé à la maison ce qu’il pensait être un vainqueur à la 89e minute, mais il a été refusé car il a lancé le ballon sous la main du gardien de Gérone Paulo Gazzaniga – il avait à peu près réussi à le maîtriser après avoir arrêté un tir du Brésilien.

Le milieu de terrain madrilène Toni Kroos a été expulsé dans les arrêts de jeu pour la première fois de sa carrière, pour couronner un après-midi frustrant pour l’équipe de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabeu.

“Je n’aime pas beaucoup parler de ça, mais aujourd’hui je vais parler”, a déclaré l’entraîneur madrilène Ancelotti. “La première situation est assez claire, ce n’est pas un penalty car il n’a pas touché le ballon avec sa main.

“J’ai parlé avec Asensio et il a touché le ballon avec sa poitrine, c’est vrai qu’il avait la main gauche dans une position étrange, mais ça couvrait le corps, ça ne l’a pas agrandi. Il aurait pu y avoir un doute s’il le touchait, mais simplement il n’a pas touché le ballon avec sa main, il a été inventé.

Le ballon a semblé toucher Asensio au bras après avoir rebondi sur sa poitrine.

Madrid n’a pas pu rebondir après sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues, au RB Leipzig en Ligue des champions.

Ils étaient à nouveau sans le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, qui n’était pas en forme à 100% après un problème à la cuisse.

Rodrygo a frappé le poteau pour Madrid, tandis que Yangel Herrera de Gérone a écrasé une frappe contre la barre transversale en première mi-temps, avant que Vinicius n’ouvre le score sur la passe de Fede Valverde à 20 minutes de la fin.

– ‘C’est étrange’ –

Asensio a failli doubler la mise, mais Gazzaniga a effectué un spectaculaire arrêt réflexe pour maintenir Gérone dans le match.

Ils ont capitalisé quand Asensio a été jugé pour avoir géré un tir de David Lopez et que Stuani a envoyé Thibaut Courtois dans le mauvais sens depuis le point de penalty.

“D’après ce que je me souviens, les arbitres disaient en début de saison si ça frappait d’abord une autre partie de votre corps, ce n’est pas donné”, a déclaré Courtois.

« Ils pensaient que c’était une pénalité aujourd’hui, et c’est tout. C’est étrange, parfois c’est du handball, parfois non, on ne sait pas.

Le but signifiait que le Belge n’avait de nouveau pas réussi à garder une feuille blanche en Liga – il n’en a pas eu en huit matches cette saison.

Gérone valait bien son point, même s’il a failli lui échapper lorsque Rodrygo a bondi à la fin, mais le but a été refusé pour l’attaque contre Gazzaniga.

“Parlant au sens footballistique, c’est un but, mais la règle dit que si le gardien a la main plantée, alors c’est une faute”, a admis l’entraîneur de Gérone Michel, capable de fêter un bon résultat à l’occasion de son 47e anniversaire, qui a fait monter son équipe. au 16e.

Ailleurs, le Real Betis a remporté une victoire 2-0 à la Real Sociedad grâce à la belle finition de Juan Cruz après 85 minutes, puis à un but de Borja Iglesias à la pause dans le temps additionnel.

Le milieu de terrain offensif du Betis, Cruz, est rentré à la maison depuis le bord de la surface en fin de match, la victoire plaçant l’équipe de Manuel Pellegrini quatrième, un point au-dessus de la Real Sociedad, cinquième.

Le gardien du Betis, Rui Silva, a réalisé un brillant arrêt pour récupérer une tête à la 90e minute de Jon Magunazelaia, avant qu’Iglesias ne sécurise le match.

L’Athletic Bilbao d’Ernesto Valverde est passé à la sixième place avec une performance impressionnante pour battre Villarreal de Quique Setien 1-0 dans une bataille entre deux anciens entraîneurs de Barcelone, avec la frappe d’Inaki Williams comme décisionnaire.

C’était le premier match de championnat de Setien en charge, après le départ d’Unai Emery à Aston Villa.

“Ce fut un match acharné et agréable à regarder, un match qui nous renforce”, a déclaré Valverde.

“Nous avions fait quatre matchs sans gagner et ils sont un rival direct pour nous, nous avons dû changer de dynamique et nous rebeller contre la situation.”

