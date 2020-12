MANDEL NGAN / Getty

Alors que le jeu à enjeux élevés des chaises musicales du cabinet du président élu Joe Biden touche à sa fin, le nombre de sièges disponibles pour qu’une personne ouvertement lesbienne, gay, bisexuelle ou transgenre rejoigne les plus hauts rangs de l’administration de Biden diminue chaque jour.

Désormais, avec l’annonce de la nomination d’un assistant de longue date, Denis McDonough, à la tête du ministère des Anciens Combattants – un rôle considéré par de nombreux chefs de mouvement comme un poste de dernier recours du cabinet de l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg – pression exercée par des groupes de défense et des partisans clés augmente pour que Biden respecte sa promesse de campagne de nommer un membre du cabinet ouvertement LGBTQ.

«J’ai été impressionnée par les personnes qu’il a choisies», a déclaré Annise Parker, présidente du LGBTQ Victory Fund et ancien maire de Houston, au Daily Beast. «Mais notre communauté sera extrêmement déçue si l’engagement en faveur de l’inclusion ne s’étend pas à nous.»

Même avant l’élection de Biden, les dirigeants du mouvement espéraient extrêmement qu’il nommerait un responsable du cabinet pour la confirmation du Sénat, une première historique. (Bien que le président Donald Trump ait nommé Ric Grenell, un partisan de longue date, à titre intérimaire de directeur du renseignement national, un poste au niveau du cabinet, il n’a jamais été officiellement nommé à ce poste et n’a pas été confirmé par le Sénat américain.)

Mais comme des candidats LGBTQ prometteurs pour servir de chirurgien général, de représentant commercial des États-Unis, de directeur du Bureau de la gestion et du budget ou d’ambassadeur aux Nations Unies ont été ignorés, bien que ceux qui ont été nommés pour occuper ces postes constituent un groupe historiquement diversifié du point de vue du sexe, de la race et de l’origine nationale – les dirigeants du mouvement ont de plus en plus envie que le président élu tienne sa promesse de nommer un cabinet «représentant tous les gens – Américains d’origine asiatique, afro-américains, latino-américains, LGBTQ, à travers le planche. »

Certains membres du mouvement ont regardé avec frustration alors que la transition de Biden a attiré l’attention lorsque les organisations de défense des droits civiques ont fait pression pour obtenir plus de membres noirs de haut rang du cabinet sans montrer le même niveau de réactivité envers les organisations LGBTQ.

« Jim Clyburn a, sans aucun doute, gagné le droit de faire ce genre de demande », a déclaré le chef d’un éminent groupe LGBTQ aligné sur les démocrates au Daily Beast, faisant référence au membre du Congrès de Caroline du Sud à qui Biden est redevable pour une approbation primaire. qui a ramené sa campagne présidentielle au bord du gouffre, et dont le soutien au vice-président élu Kamala Harris et au général à la retraite Lloyd Austin est considéré comme déterminant pour leur assurer des postes dans l’administration. «Mais ce serait bien si la transition nous donnait le même respect, car nous l’avons mérité.»

Le maire Buttigieg envisage un nouveau titre: « Ambassadeur Pete »

Ron Klain, le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, n’a pas encore rencontré les dirigeants du Caucus pour l’égalité LGBTQ du Congrès, malgré une invitation ouverte à se rencontrer et la promesse électorale de Biden de faire de l’adoption de la loi sur l’égalité une priorité absolue de ses 100 premiers jours au bureau. Le caucus, qui comprend 165 membres de la Chambre, a pris la décision de publier mardi une lettre exprimant sa frustration que Biden n’ait pas encore nommé un membre hors du cabinet.

«Bien que votre administration soit sur la bonne voie pour être la plus diversifiée de l’histoire américaine, nous vous demandons de poursuivre votre engagement en faveur de la diversité en veillant à ce que les professionnels LGBTQ + soient inclus dans votre cabinet et tout au long de votre administration», ont écrit les signataires de la lettre, qui comprenaient des représentants. David Cicilline (DR.I.), Angie Craig (D-MN), Sharice Davids (D-KS), Sean Patrick Maloney (DN.Y.), Chris Pappas (DN.H.), Mark Pocan (D-WI) et Mark Takano (D-CA), qui sont tous ouvertement LGBTQ, ainsi que les représentants élus Mondaire Jones et Ritchie Torres, tous deux démocrates de New York.

«Le révolutionnaire Obergefell La décision risque maintenant d’être annulée avec Amy Coney Barrett à la Cour suprême », a poursuivi la lettre, faisant référence à la décision historique qui accordait aux couples de même sexe le droit de se marier dans tout le pays. «C’est pourquoi il est essentiel que les Américains LGBTQ + soient nommés au cabinet, à des postes de direction et à la magistrature.»

De nombreux alliés LGBTQ du président élu ont souligné que les chances d’un responsable hors du cabinet ne montaient pas et ne diminuaient pas avec Buttigieg, dont le cercle l’avait tranquillement encouragé en tant qu’ambassadeur potentiel de l’ONU avant que le rôle ne soit donné à Linda Thomas-Greenfield. D’autres opportunités possibles pour lui de rejoindre le cabinet ont été perçues par les proches de Buttigieg comme trop proches des «postes» (directeur du Bureau de la gestion et du budget) ou comme une impasse politique pour tout politicien ambitieux (secrétaire aux anciens combattants ).

Atteint pour commentaires, la transition a fourni au Daily Beast une déclaration du porte-parole Jamal Brown, qui a déclaré que «au cours des prochaines semaines, notre équipe continuera à s’appuyer sur l’héritage du président élu Biden pour faire progresser l’égalité LGBTQ + en bâtissant un gouvernement qui ressemble à et reflète l’étendue et la diversité de l’Amérique. »

Mais malgré cet engagement, d’autres nominés potentiellement historiques ont été laissés pour compte. Le lobbying au nom de Fred Hochberg, ancien président de l’Export-Import Bank des États-Unis, en faveur du rôle de représentant commercial des États-Unis a échoué, tout comme la pression publique de groupes comme le Victory Fund pour que Biden nomme la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie Rachel Levine, qui est transgenre, au rôle de chirurgien général.

Bien sûr, la leçon la plus importante dans la vie est l’exécution gracieuse du Plan B, et il y a encore des postes ouverts avec des candidats LGBTQ logiques pour les combler: Hochberg est considéré comme un candidat fort pour diriger la Small Business Administration; Denise Juneau, ancienne surintendante du système scolaire public de Seattle, et Randi Weingarten, président de l’American Federation of Teachers, sont tous deux poussés à diriger le ministère de l’Éducation. Weingarten a également été nommé secrétaire du travail potentiel.

Ceux qui connaissent la transition disent même que Buttigieg pourrait encore être considéré pour l’un des rôles restants dans le cabinet, comme secrétaire aux transports. Pendant la campagne électorale, Buttigieg a semblé le plus satisfait lorsqu’il parlait des améliorations des infrastructures à South Bend, bien qu’un démocrate familier avec le terrain ait remarqué qu ‘«une ville avec quatre feux de signalisation et un aéroport régional de taille moyenne avec trois vols par jour» est à peine une plaque tournante du transport. (L’aéroport international de South Bend avait 13 départs et sept arrivées prévus vendredi, mais le point était bien compris.)

Avec autant de candidats sur la table, certains alliés exhortent les personnes LGBTQ à la patience d’être représentées aux plus hauts niveaux du gouvernement.

«Il a la réputation que lorsqu’il prend un engagement, il tient son engagement, nous sommes donc patients et engagés», a déclaré Parker à propos de Biden. «Bien que nous soyons enthousiasmés par la possibilité que Pete Buttigieg fasse partie de l’administration d’une manière ou d’une autre, notre initiative de nomination ne se concentre pas sur le maire Pete. Nous sommes impliqués dans le long jeu. »

Lucas Acosta, porte-parole de la campagne pour les droits de l’homme, à laquelle la campagne Biden a exploité une grande partie de ses opérations de sensibilisation des électeurs LGBTQ, était tout aussi confiant.

«Joe Biden s’est engagé à proposer un cabinet qui reflète la diversité de notre nation, à la fois en termes de sexe, d’orientation sexuelle, de race et d’origine, et nous sommes convaincus qu’il respectera cet engagement», a déclaré Acosta. «Il a déjà tenu son engagement dans de nombreux domaines et nous sommes impatients de travailler avec lui et son cabinet pour effectuer le véritable changement dont les personnes LGBTQ ont besoin.

Mais alors que les préoccupations concernant la représentation parmi les dirigeants du mouvement sont très réelles, une autre crainte s’installe alors que le temps presse pour un membre du cabinet: si les groupes de défense LGBTQ ne peuvent pas obtenir un membre du cabinet ouvertement lesbien, gay, bisexuel ou transgenre confirmé par le Sénat dans une administration aussi sensible à leurs besoins que celle de Biden, le mouvement risque d’être perçu comme n’ayant pas le capital politique nécessaire pour pousser le Congrès à soutenir des parties critiques de son programme législatif, comme la loi sur l’égalité.

Un responsable de la transition a déclaré au Daily Beast que Biden était fermement résolu à adopter la loi sur l’égalité – qui élargirait les protections fédérales de non-discrimination en matière d’emploi, de logement et d’hébergement public pour inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre – et qu’il la «signerait joyeusement» si elle était adoptée. au Sénat. Le responsable a également réitéré qu’une fois la poussière retombée, le cabinet de Biden reflétera le peuple américain, «et cela signifie tout le monde».

