Les dirigeants législatifs du Mississippi préconisent l’expansion de Medicaid, ce qui mène à un conflit avec le gouverneur

JACKSON, Mademoiselle. — Les dirigeants législatifs républicains du Mississippi ont déclaré jeudi qu’ils prévoyaient de faire pression pour Extension de Medicaid pour couvrir les travailleurs qui gagnent trop peu pour se permettre une assurance privée – une position défendue par les groupes d’entreprises mais que les Républicains Le gouverneur Tate Reeves s’oppose.

Le président de la Chambre, Jason White, et le lieutenant-gouverneur Delbert Hosemann ont parlé de leurs priorités politiques pour 2025 à des centaines d’hommes d’affaires et de dirigeants communautaires à Hobnob, un rassemblement social organisé par le Conseil économique du Mississippi, la chambre de commerce de l’État.

L’expansion de Medicaid est une option dans le cadre de la refonte de la santé que le président de l’époque, Barack Obama, a promulguée en 2010. Le Mississippi est l’un des États les plus pauvres des États-Unis et l’un des 10 États qui n’ont pas étendu le programme. La grande majorité du financement de l’agrandissement proviendrait du gouvernement fédéral, mais l’État devrait couvrir certains coûts.

Reeves, cependant, qualifie Medicaid de « protection sociale » et a souvent déclaré qu’il ne souhaitait pas que davantage de personnes s’inscrivent. Le gouverneur parle habituellement à Hobnobqui se tient au Mississippi Coliseum, sur le parc des expositions de l’État. Mais il n’était pas présent à l’événement cette année.

MEC et deux autres groupes d’entreprises – la Mississippi Manufacturers Association et le Business and Industry Political Education Committee – ont publié une déclaration commune en avril lorsque les dirigeants législatifs négociaient sur la possibilité d’une expansion de Medicaid. Les groupes ont déclaré que l’élargissement de l’accès aux soins de santé conduirait à « une population plus saine, une main-d’œuvre plus saine et une qualité de vie améliorée, qui contribueraient toutes à renforcer les communautés du Mississippi ».

Les trois groupes ont déclaré qu’ils faisaient confiance aux élus et aux agences d’État « pour utiliser les dollars fédéraux de manière responsable ».

Reeves en est à son deuxième mandat de gouverneur après deux mandats de lieutenant-gouverneur.

Hosemann a déclaré jeudi que l’expansion de Medicaid pourrait aider environ 75 000 travailleurs qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance, et il a noté : « Il y a un gouverneur qui n’est pas nécessairement d’accord avec certaines de nos propositions. »

White a déclaré avoir entendu des politiciens dire que les élus devraient diriger l’État comme une entreprise.

« Offrir un accès abordable aux soins de santé aux travailleurs à faible revenu est un investissement intelligent dans notre main-d’œuvre, et c’est exactement l’approche commerciale que vous adopteriez tous dans votre propre entreprise », a déclaré White.

La session législative de trois mois débute début janvier.

White a déclaré que certains de ses autres grands objectifs pour la séance étaient supprimer progressivement l’impôt sur le revenu de l’Étatréduisant la taxe de vente de 7 % sur les produits d’épicerie et adoptant un plan permettant aux enfants de fréquenter les écoles publiques en dehors des districts où ils vivent.

Hosemann a déclaré que le Sénat proposerait une réduction de la taxe sur les produits alimentaires. Il n’a pas cité la suppression progressive de l’impôt sur le revenu ni un plan de choix scolaire parmi ses priorités politiques. Il a mentionné que le Mississippi est déjà engagé dans un processus de réduction de ses émissions depuis des années. impôt sur le revenu des personnes physiques en vertu d’une loi promulguée en 2022.