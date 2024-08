Les dirigeants latinos du Texas qualifient l’enquête sur la fraude électorale de « non-sens » et demandent des examens fédéraux et étatiques

HOUSTON — Une candidate démocrate à la Chambre des représentants du Texas a qualifié lundi d’« absurdité » une enquête de l’État sur un système de collecte de votes qui a conduit les autorités à confisquer son téléphone et à perquisitionner les domiciles d’un assistant législatif et de volontaires électoraux latinos âgés.

Cecilia Castellano, qui se présente pour succéder à la représentante de l’État. Tracy KingD-Uvalde, a fait ces remarques lors d’une conférence de presse à laquelle ont participé certains des Texans du Sud qui ont fait l’objet de mandats de perquisition la semaine dernière.

Les leaders latinos des droits civiques et les législateurs de l’État ont également déclaré lundi qu’ils demanderaient au gouvernement fédéral et au Sénat du Texas d’enquêter sur les raids.

Les dirigeants de la Ligue des citoyens latino-américains unis ont déclaré que les autorités avaient fouillé les domiciles de volontaires électoraux latinos âgés avant l’aube, armes au poing et avec peu d’informations sur leur enquête. Ils ont fustigé les raids exécutés par le procureur général Ken Paxton dans le but d’intimider les électeurs latinos.

Sans le nommer, Castellano a déclaré que les principaux républicains de l’État avaient publiquement soutenu son adversaire, l’ancien maire d’Uvalde Don McLaughlin Jr.

« Ne vous laissez pas distraire par ces absurdités », a déclaré Castellano. « Malgré les difficultés, je refuse de me taire. »

Dans une interview au Texas Tribune, McLaughlin a nié que l’enquête ait été motivée politiquement pour l’aider à gagner, ajoutant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’enquête avant samedi, lorsqu’il en a été informé par un communiqué de presse.

« Je n’ai eu aucune conversation avec le bureau du procureur général ou le procureur général », a-t-il déclaré. « Pour me pointer du doigt ? Je ne joue pas de cette façon. Je ne jouais pas de cette façon quand j’étais maire et je ne jouerai pas de cette façon maintenant. »

McLaughlin a déclaré que Castellano était innocent jusqu’à preuve du contraire, mais il ne croit pas qu’un juge permettrait qu’un mandat soit émis au hasard.

« En général, là où il y a de la fumée, il y a du feu », a-t-il déclaré.

[Warrants detail allegations that led to search of Democratic candidate for Texas House]

Le bureau de Paxton a peu parlé de son enquête, à l’exception d’une annonce la semaine dernière concernant les mandats de perquisition que ses enquêteurs ont exécutés dans les comtés de Frio, Atascosa et Bexar.

Cependant, les affidavits pour les mandats de perquisition obtenus par le Texas Tribune montrent que les agents enquêtaient sur des allégations selon lesquelles un opérateur politique de longue date du comté de Frio avait illégalement récolté des votes pour plusieurs élections locales. Ils n’incluent pas les mandats pour le téléphone de Castellano ou pour le domicile de l’un de ses assistants, Manuel Medina, ancien président du Parti démocrate du comté de Bexar et chef de cabinet du représentant de l’État. Elizabeth « Liz » CamposDémocrate de San Antonio.

Parmi les candidats, il y avait Castellano, selon les documents. Un enquêteur du bureau de Paxton a affirmé dans la déclaration sous serment que Medina avait été enregistré en train de discuter d’un projet visant à recueillir des votes pour Castellano avec l’opérateur lors des primaires de 2024.

Les républicains espèrent renverser le siège du sud du Texas pour lequel Castellano se présente alors qu’ils visent à obtenir suffisamment de voix pour faire passer un facture de bons d’études prochaine session législative. Le gouverneur républicain Greg Abbott a remporté le district de la Chambre avec 6 points de pourcentage d’avance en 2022. King, l’un des membres les plus modérés de la Chambre, s’est présenté sans opposition.

Medina et Castellano ont tous deux déjà condamné l’enquête, la qualifiant d’attaque à motivation politique. Lors de la conférence de presse de lundi, Castellano n’a pas directement répondu aux allégations contenues dans les déclarations sous serment et Medina n’a pas pris la parole.

Le bureau de Paxton n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaire.

Les responsables de LULAC prévoient de déposer des plaintes officielles auprès du ministère américain de la Justice, demandant un examen fédéral de l’enquête et des raids de l’État, a déclaré Gabriel Rosales, directeur de LULAC pour l’État du Texas.

« Nous n’avons enfreint aucune loi », a déclaré Rosales. « Nous avons simplement cherché à accroître la participation politique de la communauté latino. »

Sénateur d’État Roland GutierrezD-San Antonio, a déclaré que lui et un autre législateur prévoyaient de demander une enquête d’État au lieutenant-gouverneur. Dan PatrickIl est peu probable qu’un tel examen soit accordé par Patrick, un républicain convaincu qui préside le Sénat.

James Barragán a contribué.

