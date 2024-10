Les dirigeants juifs demandent à Kamala Harris de rejeter les allégations de génocide à Gaza

Les dirigeants juifs ont exigé, dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias, que la vice-présidente Kamala Harris rejette fermement les allégations selon lesquelles Israël commettrait un génocide à Gaza.

Ces demandes sont intervenues alors que Harris répondait « ce dont il parle, c’est réel » à un chahuteur, qui avait interrompu son discours à l’Université du Wisconsin-Milwaukee, pour accuser Israël de génocide des Palestiniens à Gaza.

Ted Deutch, PDG de l’American Jewish Committee et ancien membre du Congrès démocrate, a qualifié dans un article sur X/Twitter l’allégation de génocide de « mensonge scandaleux et dangereux ».

« Bien que j’apprécie le fait que le responsable de la campagne Harris ait déclaré que « ce n’est pas sa position », j’exhorte le @VP Harris à rejeter directement et avec force l’accusation de génocide.

Abe Foxman, l’ancien directeur national de la Ligue Anti-Diffamation, a déclaré mardi au Jewish Insider qu’il était d’accord avec Deutch.

Soldat de Tsahal opérant dans la bande de Gaza. (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

Bien qu’il ait récemment soutenu Harris, Foxman a déclaré : « Je suis d’accord à 100 % avec Ted Deutch sur cette question. La question de la culpabilité d’Israël dans le génocide est une diffamation de sang qui doit être abordée directement.»

« Le vice-président a un historique clair de soutien à Israël et il soutient Israël depuis le 7 octobre, notamment en accordant à Israël 18 milliards de dollars d’aide militaire », a déclaré Foxman. « Je sais et je crois qu’elle n’est pas d’accord avec la caractérisation d’Israël comme un pays engagé dans un génocide et je suis convaincu qu’elle abordera directement la question. J’ai soutenu le vice-président du président et je continue de le faire.

Michael Oren, l’ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, a également exprimé sa déception face au commentaire de Harris.

Oren a commenté l’incident sur les réseaux sociaux, écrivant que ce commentaire créait « un précédent très dangereux. J’ai été troublé de voir la vidéo dans laquelle la vice-présidente Kamala Harris semble confirmer l’accusation selon laquelle Israël commet un génocide à Gaza.

« C’est la première fois que la Maison Blanche est associée à une diffamation qui menace la légitimité et la sécurité d’Israël. J’appelle l’administration américaine à exprimer un démenti immédiat et complet. »

Nier que Harris pense qu’Israël commet un génocide

Alors que les responsables juifs exigeaient de Harris une rétractation ou des éclaircissements plus fermes, un responsable de la campagne de Harris a déclaré : Le Poste de Jérusalem que ni Harris ni le président américain Joe Biden ne croyaient qu’Israël commettait un génocide à Gaza.

Israël a lancé une campagne à Gaza dans le but de mettre fin au règne du Hamas sur l’enclave et de restituer les otages enlevés par les terroristes lors du massacre perpétré par le groupe terroriste dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Les manifestants ont fréquemment critiqué Israël pour cette campagne qui, selon les autorités sanitaires dirigées par le Hamas, a coûté la vie à plus de 40 000 Palestiniens. Ces autorités ne font pas de distinction entre les morts de combattants et de civils et des doutes ont été émis à plusieurs reprises sur les chiffres avancés par les autorités de Gaza.