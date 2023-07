Les dirigeants japonais célèbrent un an depuis l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe

TOKYO (AP) – Les dirigeants politiques et commerciaux japonais ont célébré samedi un an depuis l’assassinat de l’ancien dirigeant Shinzo Abe, le Premier ministre Fumio Kishida s’engageant à s’attaquer à des objectifs politiques urgents afin d’honorer les souhaits d’Abe.

Dans un temple bouddhiste Zojoji à Tokyo, Kishida et ses législateurs du Parti libéral-démocrate au pouvoir, ainsi que des représentants des partis d’opposition et des chefs d’entreprise, ont assisté à un service commémoratif fermé organisé par la veuve d’Abe, Akie Abe, et la famille. Des tables ont été installées au temple pour la pose de fleurs par le public plus tard samedi.

Abe a été assassiné le 8 juillet 2022, lors d’un discours de campagne électorale.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, a été arrêté sur les lieux et accusé de meurtre et de plusieurs autres crimes, dont la violation de la loi sur le contrôle des armes à feu. La date de son procès n’a pas été fixée.

Yamagami a déclaré aux enquêteurs qu’il avait tué Abe, l’un des politiciens les plus influents et les plus controversés du Japon, en raison des liens apparents de l’ancien Premier ministre avec un groupe religieux qu’il détestait. Dans des déclarations et des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées, Yamagami a déclaré qu’il avait développé une rancune parce que sa mère avait fait des dons massifs à l’Église de l’Unification qui ont mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Lors d’un mémorial séparé samedi en présence de législateurs du parti au pouvoir et d’universitaires conservateurs, Kishida a rappelé qu’Abe avait l’habitude de lui remonter le moral lorsqu’il luttait pour prendre des décisions difficiles.

« Chaque fois que je suis seul à m’inquiéter de savoir si je faisais la bonne chose, je me souviens des paroles de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, disant que ‘Kishida-san, maintenant que tu es devenu Premier ministre, tu devrais juste aller tout droit sur le chemin auquel tu crois, ‘ » il a dit.

Teary Akie Abe a déclaré qu’elle ne pouvait pas arrêter de pleurer depuis le matin en pensant à la journée d’il y a un an. « Mais mon mari ne reviendra pas, alors j’essaie de comprendre comment je peux donner un sens à la mort de mon mari. »

Abe, né dans une famille politique éminente et premier ministre japonais le plus ancien, a renforcé le rôle militaire du Japon et promu la vision indo-pacifique « libre et ouverte » désormais héritée par Kishida. Abe a maintenu son influence même après avoir démissionné de son poste de Premier ministre en 2020.

Faucon anti-chinois, Abe a été rappelé par le président taïwanais Tsai Ing-wen, qui a tweeté samedi en japonais qu’Abe avait démontré son soutien à Taïwan et promu des échanges plus approfondis entre les deux parties. Tsai a noté qu’Abe avait défendu l’idée qu' »une éventualité à Taiwan est une éventualité pour le Japon », alors que les tensions ont augmenté entre la démocratie insulaire autonome et la Chine, qui la revendique comme son territoire à unir par la force si nécessaire.

A Nara, près du site de l’assassinat d’Abe, des dizaines de personnes ont fait la queue dès samedi matin pour déposer des fleurs.

L’enquête a révélé des années de liens intimes entre le Parti libéral démocrate au pouvoir d’Abe et l’Église de l’Unification. L’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi, le grand-père d’Abe, a aidé l’église à s’enraciner au Japon dans les années 1960 grâce à des intérêts communs dans des causes conservatrices et anticommunistes.

La popularité de Kishida a plongé dans sa gestion de la controverse sur l’église et son insistance à organiser des funérailles nationales pour Abe en septembre de l’année dernière.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Haruka Nuga, a contribué à ce reportage.