Les dirigeants israéliens et palestiniens ont leur première conversation depuis des années — RT World News

Yair Lapid a appelé Mahmoud Abbas pour assurer la paix avant une visite du président américain

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a appelé le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour discuter de la sécurité avant la visite de la semaine prochaine du président américain Joe Biden en Israël et en Cisjordanie vendredi, marquant la première conversation de ce type entre Abbas et un dirigeant israélien depuis plusieurs années.

Lapid, servant à titre intérimaire jusqu’à ce que le pays tente à nouveau de voter pour un nouveau gouvernement en novembre, a parlé avec son homologue palestinien de «la poursuite de la coopération et la nécessité d’assurer le calme et la tranquillité», selon un communiqué de son bureau. Un assistant d’Abbas a confirmé que le couple avait “discuté brièvement de la dernière situation.”















Abbas a également rencontré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz à son quartier général à Ramallah jeudi, une réunion qui aurait «s’est bien passé” et s’est terminé avec la paire acceptant de “éviter toutes les étapes qui compromettent la stabilité», selon le ministère de la Défense. Abbas et Gantz se sont rencontrés plus d’une fois depuis que le dernier gouvernement israélien a été formé et a annoncé l’année dernière un programme visant à améliorer les conditions économiques en Cisjordanie, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure cela a été adopté.

Le chef de l’Autorité palestinienne aurait également parlé au président israélien Isaac Herzog au téléphone.

Biden se rend en Israël et en Palestine la semaine prochaine et s’attend à rencontrer les dirigeants des deux. Un conseiller d’Abbas a déclaré aux médias israéliens que le dirigeant palestinien avait l’intention d’utiliser la visite du président américain comme une opportunité pour essayer de changer la situation diplomatique entre Israël et la Palestine – un défi de taille étant donné que le processus de paix officiel s’est effondré il y a plus d’une décennie.

Les plans annoncés d’Abbas représentent une volte-face majeure pour l’Autorité palestinienne, qui a cessé de recevoir des appels de Washington pendant l’administration Trump après que l’ancien président a déplacé l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv, la capitale internationalement reconnue du pays, à Jérusalem, ce qui il considère son capital légitime. Cependant, il y a peu d’indications que l’administration Biden se précipite pour ramener les choses au statu quo d’avant Trump, sans même discuter de l’ouverture d’un consulat palestinien à Jérusalem.

Malgré ce que certains peuvent considérer comme des signes de dégel entre les dirigeants israéliens et palestiniens, la violence entre les deux États ne montre aucun signe d’arrêt. Selon les Nations Unies, Israël a tué 46 % de Palestiniens de plus en 2021 qu’en 2020, une statistique qui a alarmé les responsables. Amnesty International a qualifié Israël d’État d’apartheid en février, devenant ainsi la quatrième grande organisation de défense des droits humains à le faire.

Israël a annexé la Cisjordanie après la guerre de 1967 et a construit un mur massif pour «protéger« Des enclaves souhaitables du territoire palestinien qu’ils ont revendiquées comme leurs propres colonies. La solution à deux États qui était, jusqu’à récemment, favorisée par la communauté internationale ramènerait Israël à ses frontières d’avant 1967 et permettrait à la Palestine d’avoir un État indépendant à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.