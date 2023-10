Les dirigeants israéliens critiquent vivement les crachats orthodoxes et les manifestations contre les chrétiens lors de la fête

JERUSALEM, Israël – Les dirigeants israéliens et le public critiquent vivement les extrémistes juifs orthodoxes qui ont été filmés en début de semaine en train de cracher sur des pèlerins chrétiens dans la vieille ville alors qu’ils commémoraient Souccot ou la Fête des Tabernacles.

Un autre groupe de manifestants orthodoxes s’est rassemblé mardi soir devant un événement de l’ambassade chrétienne internationale (ICEJ) où des notables israéliens avaient été invités à prendre la parole.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié mardi une déclaration indiquant « une tolérance zéro à l’égard de tout préjudice causé aux fidèles ». Il a déclaré : « Israël est pleinement engagé à sauvegarder le droit sacré à la liberté de culte et de pèlerinage vers les lieux saints de toutes les confessions, et a ajouté que « nous prendrons des mesures urgentes contre de telles actions ».

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a également vivement réagi en déclarant : « Je condamne l’acte odieux consistant à cracher sur des chrétiens et à nuire à toute personne en raison de sa religion ou de ses convictions. »

Dans un discours vidéo adressé aux participants à la fête de l’ICEJ, le président Isaac Herzog leur a assuré que « l’État d’Israël préservera toujours la liberté de religion et de culte et vous considère comme des invités bienvenus et comme nos frères et sœurs ».

Un petit contingent de manifestants s’est rassemblé mardi devant la Pais Arena de Jérusalem, où l’ICEJ tenait sa traditionnelle Nuit israélienne, invitant les Israéliens, y compris les intervenants du gouvernement et de l’armée, à se joindre aux visiteurs chrétiens. Les manifestants ont crié aux chrétiens de rester en dehors d’Israël et ont averti : « Juifs, ne participez pas à cet événement ».

Le Poste de Jérusalem a cité un défenseur des manifestants, Elisha Yered, qui est un ancien porte-parole d’un membre de la Knesset. Il a posté sur X la suggestion selon laquelle la persécution chrétienne des Juifs pendant des siècles a conduit à la coutume de cracher. « Peut-être que sous l’influence de la culture occidentale, nous avons oublié ce qu’est le christianisme, mais je pense que les millions de Juifs qui ont connu les croisades, l’Inquisition, les diffamations meurtrières et les pogroms de masse n’oublieront jamais », a déclaré Yered.

Avant la marche israélo-chrétienne de mercredi regroupant des représentants de plus de 80 pays dans les rues de Jérusalem, l’ICEJ a publié une déclaration saluant le fort soutien des dirigeants israéliens et « leur désapprobation des actes récents destinés à humilier ou à nuire aux chrétiens ».

Il disait notamment : « Nous devons être les premiers à admettre qu’il existe une histoire bien plus longue et douloureuse d’hostilité chrétienne envers le peuple juif. Mais heureusement, il y a eu un changement radical dans les attitudes chrétiennes à l’égard de la nation et du peuple d’Israël en » C’est notre époque. La grande majorité des Israéliens que nous rencontrons le savent et nous ont chaleureusement accueillis à Jérusalem pour Souccot. «

