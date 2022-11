Les dirigeants israélien et libanais s’engagent à coopérer au sommet sur le climat

JERUSALEM (AP) – Le ministre israélien de la protection de l’environnement a assisté mardi à une réunion régionale aux côtés des dirigeants irakiens et libanais lors de la conférence mondiale sur le climat qui se tient en Égypte, a déclaré le bureau du ministre, où le groupe s’est engagé à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique.

Israël est toujours officiellement en guerre avec le Liban, menant une guerre contre le militant chiite Hezbollah en 2006, et Israël et l’Irak n’ont pas de relations diplomatiques et une histoire d’hostilités.

Alors que le Liban et Israël ont récemment signé un accord maritime historique, négocié par les États-Unis, tout indice que les deux États sont ouverts à coopérer, même dans le cadre d’un cadre régional, serait significatif. Le Liban interdit à ses citoyens d’avoir tout contact avec les Israéliens et l’accord maritime a été négocié par le biais de la navette diplomatique américaine, sans qu’aucun responsable israélien ou libanais ne se rencontre publiquement.

Selon un communiqué du bureau de la ministre israélienne de la protection de l’environnement, Tamar Zandberg, la réunion s’est déroulée dans le cadre d’un forum régional des pays de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient.

L’accord des pays membres indique que les parties s’efforceront de “renforcer la coopération régionale” et “d’agir de manière coordonnée” sur le changement climatique.

« Les pays de la région partagent le réchauffement et l’assèchement du climat et, tout comme ils partagent les problèmes, ils peuvent et doivent partager les solutions. Aucun pays ne peut rester seul face à la crise climatique », a déclaré Zandberg dans le communiqué.

Sur des photos fournies par son bureau, on la voit assise derrière un petit drapeau israélien. À deux sièges d’elle se trouve le président irakien Abdul Latif Rashid et, de l’autre côté de la salle, le Premier ministre libanais Najib Mikati, chacun derrière le drapeau de son pays.

Le bureau de Mikati a minimisé l’incident, affirmant qu’il était exagéré dans les médias israéliens.

Il a déclaré que la réunion avait été convoquée par les présidents égyptien et chypriote et qu’un grand nombre de responsables arabes et internationaux y avaient participé, comme d’autres réunions de la conférence sur le changement climatique. “Il n’y a eu aucun contact avec aucun responsable israélien”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a également assisté à la réunion à un moment où les négociations de paix avec Israël sont moribondes et où un gouvernement d’extrême droite devrait prendre le pouvoir dans les semaines à venir après les élections nationales tenues la semaine dernière.

Un responsable proche de Zandberg a déclaré qu’elle et Shtayyeh se sont serré la main, une affirmation démentie par un responsable palestinien. Tous deux ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de l’affaire avec les médias. Les contacts publics entre dirigeants israéliens et palestiniens sont rares.

Zandberg devrait bientôt quitter son poste, après que son parti politique Meretz, une faction pacifiste qui soutient l’indépendance palestinienne, n’ait pas obtenu suffisamment de voix pour entrer dans le nouveau parlement.

L’ancien Benjamin Netanyahu devrait prendre le pouvoir dans les semaines à venir à la tête de ce qui devrait être le gouvernement israélien le plus à droite de tous les temps.

Netanyahu était Premier ministre lorsque l’administration Trump a négocié les accords d’Abraham de 2020, une série d’accords avec des pays du Moyen-Orient – les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan – qui ont normalisé les liens avec Israël.

La réunion sur le climat ne devrait pas déboucher sur des accords similaires avec les ennemis d’Israël. Mais voir des dirigeants de pays arabes dialoguer avec un ministre israélien était rare.

Les dirigeants du monde entier se réunissent cette semaine dans la station balnéaire égyptienne de Sharm al-Sheikh, où ils espèrent se réunir pour lutter contre les menaces croissantes du changement climatique.

L’écrivain de l’Associated Press Bassem Mroue a contribué à ce reportage depuis Beyrouth.

