Les dirigeants israélien et libanais s’engagent à coopérer au sommet sur le climat

JÉRUSALEM – Le ministre israélien de la protection de l’environnement a participé mardi à une réunion régionale aux côtés des dirigeants irakiens et libanais lors de la conférence mondiale sur le climat qui se tient en Égypte, a indiqué le bureau du ministre, où le groupe s’est engagé à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique.

Israël est toujours officiellement en guerre avec le Liban, menant une guerre contre le militant chiite Hezbollah en 2006, et Israël et l’Irak n’ont pas de relations diplomatiques et une histoire d’hostilités.