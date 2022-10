Les dirigeants iraniens tentent de lier les manifestations à une attaque à l’arme à feu tuant 15 personnes

Les manifestations, les troubles les plus graves à s’emparer de l’Iran depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009, se sont développées pour englober la colère contre l’économie cratérisée de l’Iran ainsi que sa théocratie. Plus de 200 personnes ont été tuées dans le cadre d’une répression en Iran, et des milliers d’autres ont été arrêtées par la police, selon des militants.

Dans un discours jeudi, Raisi a décrit les manifestations en cours comme des “émeutes” qui ont permis la fusillade à Chiraz. Cependant, il n’y a aucune preuve établissant un lien entre les groupes extrémistes et les manifestations généralisées et largement pacifiques qui ont été ciblées à plusieurs reprises par une répression brutale des forces de sécurité dans le pays.

« L’ennemi veut que les émeutes ouvrent la voie à des attentats terroristes. L’ennemi est toujours l’ennemi », a soutenu Raisi. “Ils se rendent dans un sanctuaire sacré d’un fils du prophète, notre troisième sanctuaire le plus important, sa majesté Shah Cheragh, et ouvrent le feu sur des fidèles innocents.”

“Nous avons tous le devoir de porter un coup à l’ennemi belliciste et à ses cohortes perfides et insensées”, aurait déclaré Khamenei. “Tous nos gens, des organes de sécurité au corps judiciaire et aux militants dans le domaine des médias, doivent être unis contre la vague qui ne tient pas compte et ne respecte pas la vie des gens, leur sécurité et leurs choses sacrées.”