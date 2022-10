Les dirigeants indonésiens lancent le premier vaccin national contre le COVID-19

Le dirigeant indonésien a lancé jeudi le premier vaccin COVID-19 du pays pour aider à réduire la dépendance du quatrième pays le plus peuplé du monde aux vaccins importés.

Le président Joko Widodo a annoncé la marque de vaccins, IndoVac, comme une nouvelle étape importante de l’industrie pharmaceutique indonésienne qui fabriquera des vaccins de la série primaire, des vaccins de rappel et des vaccins pour enfants, qui sont en développement depuis novembre 2021.

“A partir de maintenant, nous pouvons produire notre propre vaccin COVID-19”, a déclaré Widodo lors d’une cérémonie de dévoilement dans la ville de Bandung, dans l’ouest de Java. “Et nous avons donc l’indépendance en matière de vaccins.”

Au cours de la cérémonie, 15 résidents qui n’avaient reçu aucun vaccin COVID-19 ont reçu leurs premiers vaccins IndoVac.

La Food and Drug Authority indonésienne a donné son feu vert à l’autorisation d’utilisation d’urgence d’IndoVac en septembre, avec une efficacité supérieure à 80 % après deux injections. Le vaccin a passé un audit par la plus haute instance islamique du pays selon lequel le vaccin est propre à la consommation par les musulmans – un facteur particulièrement important dans la nation musulmane la plus peuplée du monde.

IndoVac, fabriqué en insérant le code génétique de l’antigène dans des cellules de levure, est développé par la société pharmaceutique publique Bio Farma en collaboration avec le Baylor College of Medicine basé aux États-Unis, un centre privé et indépendant des sciences de la santé à Houston, au Texas.

Widodo a déclaré que Bio Farma prévoyait de produire 20 millions de doses de vaccins de la série primaire cette année et 40 millions de doses l’année prochaine alors que la société agrandit ses installations. En 2024, la production pourrait encore augmenter pour atteindre 120 millions de doses par an, en fonction de la demande et du marché.

Jeudi, 73% des 234,6 millions d’Indonésiens éligibles aux vaccins avaient été entièrement vaccinés en deux doses, et environ 27% avaient reçu une première dose de rappel tandis que seulement 0,3% avaient reçu un deuxième rappel.

L’Indonésie s’était largement remise de sa poussée du delta, qui était parmi les pires d’Asie du Sud-Est. En juillet dernier, un record alors d’environ 56 700 nouveaux cas quotidiens a vu la variante delta submerger les hôpitaux de l’île principale de Java. En février, omicron a établi un nouveau record de plus de 63 900 nouvelles infections.

Bien que les cas aient fortement chuté fin mars et en avril, ils ont récemment augmenté à nouveau avec environ 1 800 cas par jour au cours de la semaine dernière.

Dans l’ensemble, l’Indonésie a signalé plus de 6,4 millions d’infections et 158 ​​263 décès dus au COVID-19. On pense généralement que les chiffres réels sont plus élevés.