Les dirigeants financiers du G-20 conviennent d’aller de l’avant avec le plan de répression fiscale internationale

Les dirigeants financiers du Groupe des 20 grandes économies ont déclaré qu’ils étaient parvenus à un accord sur la manière d’aller de l’avant vers une « architecture fiscale internationale plus stable et plus juste », selon un communiqué hors de la réunion samedi.

Le G-20 est un forum pour les gouvernements et les gouverneurs des banques centrales de 20 grandes économies. Lors d’une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du groupe, les dirigeants ont approuvé les éléments d’un plan fiscal, notamment la réaffectation des bénéfices des entreprises multinationales et un impôt minimum mondial après « de nombreuses années de discussions et en s’appuyant sur les progrès réalisés l’année dernière », ils ont écrit.

Le groupe visera à ce que les dirigeants nationaux approuvent le plan à un Sommet du G-20 en octobre.

Selon Reuters, le pacte établirait un impôt minimum mondial sur les sociétés d’au moins 15 % dans le but d’empêcher les multinationales de chercher le taux d’imposition le plus bas. L’accord modifierait également la façon dont les entreprises comme Amazon et Google d’Alphabet sont imposées, en le basant en partie sur l’endroit où elles vendent des produits et des services, au lieu de l’emplacement de leur siège social.

Reuters a rapporté que le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a confirmé que toutes les économies du G-20 étaient d’accord pour le pacte. Pendant ce temps, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’une poignée de petits pays y sont toujours opposés, y compris des pays à faible fiscalité comme l’Irlande et la Hongrie, mais seront encouragés à signer d’ici octobre.