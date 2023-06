Les dirigeants exilés de Marioupol regardent vers l’avenir avec des plans de reconstruction

UN le tram passe devant les cyclistes et les piétons qui sillonnent des rues vertes et agréables. Un plongeur submergé nage dans les eaux claires près d’un centre de recherche sous-marine tandis que les familles pique-niquent sur la plage voisine, regardant les yachts au loin tout en profitant du soleil de l’après-midi.

C’est une vision d’une ville côtière résolument moderne, mais deux images étrangement familières dans le faisceau de dessins d’architecture laissent entrevoir l’identité de ce lieu et son passé récent sombre et troublant : il y a le « Memory Center Dram », un amphithéâtre surplombé par une structure imposante en acier et en verre en forme de ce qui était l’élégant théâtre dramatique de Marioupol, puis, à la page suivante, une usine industrielle consacrée à la nature, maintenant décrite comme le parc commémoratif d’Azovstal.

Dans le premier lieu, on estime que plus de 600 hommes, femmes et enfants cherchant à s’abriter des bombes et du carnage sont morts lors d’une attaque aérienne russe le 16 mars de l’année dernière. Ce dernier, autrefois le site de l’une des plus grandes usines de production de métaux d’Europe, était l’endroit où des soldats ukrainiens blessés et émaciés et plus de 1 000 civils ont résisté à un assaut grotesque de feu et de fureur pendant plus de 80 jours dans une dernière redoute désespérée.

Les deux croquis figurent dans une présentation réalisée par quatre cabinets d’architectes pour ce qu’on appelle Mariupol Reborn, une initiative menée par Vadym Boichenko, le maire de la ville depuis 2015, qui vit en exil à Dnipro, à 200 miles au nord.

On estime que 22 000 civils sont morts à Marioupol après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février et 90 % des infrastructures de la ville ont été endommagées lors des combats pour son avenir. La moitié de tous les immeubles ont été détruits, ainsi que 69 écoles ou collèges et 15 établissements médicaux, dont, tristement célèbre, la maternité numéro trois, où quatre personnes ont été tuées lors d’une grève le 9 mars. Une ville d’un demi-million d’habitants n’en compte aujourd’hui que 120 000.

Un immeuble résidentiel détruit à Marioupol en avril 2022. Photographie : Pavel Klimov/Reuters

Le Kremlin, désormais aux commandes, affirme que la Russie est en train de reconstruire. Une vidéo a été produite de Vladimir Poutine visitant prétendument de nouveaux immeubles dans la banlieue de Marioupol en mars. Les affirmations ont été plutôt minées par l’apparence particulière de Poutine – il emploie prétendument des doubles – et une voix qui pouvait être entendue en arrière-plan. « Tout cela n’est pas vrai », a crié une femme non identifiée. « Tout est pour le spectacle. »

Boichenko dit que peut-être 1% de ce qui a été détruit a été reconstruit par le Kremlin, et seulement pour rassasier les téléspectateurs russes. Mariupol Reborn, avec le financement de Rinat Akhmetov, l’un des chefs d’entreprise les plus riches d’Ukraine, et d’organisations telles que USAid et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a, dit-il, une véritable vision de construire une nouvelle ville sur les cendres de l’ancienne, quoique plus petit qu’il ne l’était. Il accueillera entre 200 000 et 250 000 personnes dans un premier temps, la capacité de la ville devant être augmentée au fil des ans si les gens choisissent de revenir. On s’attend à ce que Marioupol accueille 350 000 personnes à temps.

Les plans, qui seront officiellement dévoilés et discutés lors d’une conférence de deux jours à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, à partir du 28 juin, sont ambitieux et nécessiteront des milliards de dollars – environ 14,5 milliards de dollars sur 15 ans – pour être mis en œuvre. Des représentants des villes polonaises de Varsovie, Wrocław et Gdansk, qui ont leurs propres histoires à raconter sur la reconstruction de la ruine, offriront leurs points de vue à Lviv avant la rédaction d’un plan directeur final. Mais ces plans ne sont-ils pas seulement le fruit d’un vœu pieux ? Konstantin Ivashchenko, un ancien opposant pro-russe de Boichenko au conseil de Marioupol, a été nommé maire par le Kremlin. Alors que la Russie ne contrôle pas une grande partie de la région, Poutine a déclaré que l’oblast de Donetsk, dans lequel se trouve Marioupol, faisait définitivement partie de la Fédération de Russie.

Projets de création d’un parc dans le cadre du programme Marioupol Reborn. Photo : fournie

Boichenko, soutenu par des briefings privés sur la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine dans l’est et le sud du pays, déclare que la planification doit commencer maintenant et qu’il n’y a pas de temps à perdre. La dernière fois qu’il a vu sa ville, c’est lorsqu’il est parti le 26 février après avoir reçu l’ordre de sortir, dit-il, de l’administration régionale qui avait eu connaissance de chasseurs de têtes russes errant dans les rues. Il espère être de retour à Marioupol d’ici la fin de l’année.

« Les forces armées ukrainiennes sont déjà proches de la ville de Volnovakha », dit-il. « Marioupol est à 60 km. C’est une importante plaque tournante du transport. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont également libéré Marioupol via Volnovakha. Nous croyons aux forces armées de l’Ukraine. Et nous sommes convaincus que nous reviendrons à Marioupol cette année.

Les fondements de l’avenir de Marioupol ont été tirés d’un exercice de consultation qui visait à découvrir les points de vue des émigrés de la ville depuis leurs lieux de refuge dans 16 villes d’Ukraine. Le message était que Marioupol devait se souvenir « mais pas être un cimetière », a déclaré Boichenko. Les endroits où se trouvent des charniers seront marqués et des pavés commémoratifs seront construits dans les rues. Un nouveau Musée 86 – en référence aux 86 jours de résistance contre les tentatives d’occupation russes – sera créé. L’ancien théâtre dramatique ne sera pas reconstruit mais un mémorial inspiré du musée du 11 septembre qui se trouve aujourd’hui sur le site des tours jumelles de New York, où l’absence des bâtiments tombés est au centre, sera construit. La flore et la faune seront autorisées à reprendre une partie de l’épave de l’aciérie d’Azovstal, assise à côté d’un nouveau parc de jeux pour enfants. L’influence et l’impact de la Russie sur Marioupol ne seront pas autorisés à dominer, dit Boichenko. L’histoire de Marioupol ne commencera pas dans la conscience publique avec Grigory Potemkin, le gouverneur général au 18ème siècle des provinces du sud de la Russie, mais plutôt des siècles plus tôt lorsque les colons cosaques ont fait leur marque, dit-il.

« Nous avons demandé aux habitants de Marioupol [around the country] ce que nous devons retirer de la ville et ce qu’il faut laisser », dit Boichenko. « C’est alors qu’est venue l’idée de retirer tout ce qui était soviétique de la ville. C’est l’ancre qui nous tire en arrière et Poutine s’y accroche. Les habitants de Marioupol ont dit que nous devions construire quelque chose de nouveau mais préserver l’histoire. Puis la question suivante s’est posée : quelle est l’histoire de Marioupol et qui l’a fondé ? Et nous ne pouvons plus mentionner Potemkine et la Russie et Marioupol. Nous avons demandé à l’Institut de la mémoire ukrainienne quand Marioupol a été fondé et ils nous ont donné la date – 1594. »

Cette dernière année d’horreurs ne définira pas Mariupol, dit Boychenko. La ville repense son passé en se tournant vers l’avenir.