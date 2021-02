Les dirigeants européens veulent accélérer le déploiement après un démarrage lent

Ils sont particulièrement préoccupés par les nouvelles variantes de Covid, qui sont considérées comme plus infectieuses et ont déjà été identifiées dans des pays à travers l’Europe. Un processus de vaccination rapide pourrait aider à protéger la population de la région avant que le virus ne mute de manière significative.

« Nous devons accélérer de toute urgence l’autorisation, la production et la distribution de vaccins, ainsi que la vaccination », ont déclaré les dirigeants de l’UE dans un communiqué conjoint.

La Commission européenne a déclaré jeudi qu’elle s’attend à ce qu’environ 100 millions de doses de vaccins aient été livrées dans la région d’ici la fin du premier trimestre. On s’attend alors à ce que ce chiffre passe à environ 500 millions de doses livrées d’ici la fin juin.

L’UE a été confrontée à des problèmes de production, de livraison et de paperasserie lors du déploiement des vaccins Covid et a donc eu du mal à rattraper le rythme d’inoculation observé ailleurs.

Nous observons des tendances (infection) stables et décroissantes dans 20 pays, mais des tendances à la hausse dans environ 7 autres.

À cette fin, la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, travaille avec les entreprises pharmaceutiques dans le but d’éviter tout autre goulot d’étranglement dans le processus de livraison et envisage d’avoir plus d’usines de production sur le continent.

« Actuellement, 41 sites industriels contribuent à la production de vaccins ici en Europe, mais beaucoup d’autres pourraient se joindre à l’effort. Nous encourageons donc fortement la coopération entre les acteurs industriels », Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, anciennement médecin, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Elle est restée fidèle à son objectif initial de faire vacciner au moins 70% de la population adulte de l’UE d’ici la fin de l’été.

Cependant, l’urgence sanitaire du coronavirus persiste en Europe, un certain nombre de pays signalant une augmentation des cas ces derniers jours.