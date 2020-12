Les 27 premiers ministres et présidents sont réunis à Bruxelles pour leur Conseil européen d’octobre, un jour après l’arrivée de Boris Johnson dans la ville pour tenter d’extraire des concessions de la Commission européenne.

Parmi les autres questions qui ont été prioritaires par rapport au dîner prolongé et aux séances de travail, figuraient l’élaboration d’une position commune sur l’approche de l’UE à l’égard de la Turquie.

Un jouet bulldog britannique et autres souvenirs dans un magasin de souvenirs

Le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a été inscrit dans la loi le 29 janvier, au milieu de scènes émotionnelles, alors que le parlement du bloc votait en faveur de la ratification des documents de divorce. Après un demi-siècle d’adhésion et trois ans de négociations de retrait tendues, le Royaume-Uni quittera l’UE à minuit, heure de Bruxelles (23h00 GMT) le 31 janvier.

Journaux et autres souvenirs dans un magasin, près de la place du Parlement

Les eurodéputés britanniques Jonathan Bullock, tenant le drapeau de l’Union Jack et Jake Pugh quittent le Parlement européen, à Bruxelles le jour du Brexit

Les clients Scott Jones et Laura Jones au Sawmill Bar à South Elmsall, Yorkshire, où une fête du Brexit se déroule toute la journée

Elisa Saemann, âgée de cinq ans, à gauche, et sa sœur de sept ans Katie tiennent une pancarte lors d’un rassemblement de manifestants anti-Brexit devant le parlement écossais à Édimbourg

Les piétons passent devant le bâtiment du ministère de la Défense sur Whitehall, éclairé par des lumières rouges, blanches et bleues dans le centre de Londres

La Commission avait fait une annonce similaire plus tôt jeudi, dévoilant des propositions visant à assurer une « connectivité routière de base », la poursuite des vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne et, de manière controversée, l’accès de ses flottes de pêche.