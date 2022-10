Les dirigeants européens soutiennent politiquement le plafonnement des prix du gaz

De Croo a déclaré que les chefs d’État s’écoutaient et cherchaient à aplanir toutes leurs différences. “C’est un grand pas en avant”, a-t-il ajouté.

L’une des plus grandes pierres d’achoppement avait été de savoir s’il fallait imposer un plafond sur les prix du gaz, l’Allemagne et quelques autres se méfiant des répercussions potentielles sur le marché de cette politique.

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a noté qu’il y avait “beaucoup de tabous”, mais qu’ils ont été résolus lors du sommet.

“Nous n’avons pas tout décidé, mais nous avons donné des devoirs [to their energy ministers] et nous avons pu nous mettre d’accord sur la liste des choses à faire, ce qui est… un grand pas”, a-t-il déclaré à CNBC.