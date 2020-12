Les dirigeants européens ont franchi une nouvelle étape vers des sanctions contre la Turquie pour son exploration gazière en Méditerranée orientale.

le conclusions du sommet européen de jeudi « , rendu public dans les premières heures de vendredi, demande qu’un rapport soit préparé avec » des options sur la façon de procéder, y compris sur l’extension et la portée « des sanctions contre Ankara.

Les dirigeants ont menacé en octobre de proposer des mesures punitives à moins que la Turquie ne cesse ses activités de forage non autorisées de gaz dans les mers autour de la Grèce et de Chypre.

Mais l’absence de sanctions plus larges cette fois-ci – certaines personnes associées aux entreprises de la Méditerranée orientale étant déjà sanctionnées – serait due au désir de donner au président Erdogan une dernière chance de revenir à la table pour de- pourparlers d’escalade, laissant Athènes et Nicosie, ainsi que dans une certaine mesure, le président français Macron, moins heureux, étant donné qu’ils faisaient pression pour des mesures plus sévères.

Depuis la menace d’octobre, cependant, le président Erdogan a également enflammé la situation dans le nord de Chypre occupé en appelant à une solution à deux États (ce qui n’est pas préconisé par l’ONU), entre autres choses, exaspérant davantage certains États membres de l’UE.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s’est félicité vendredi de la menace de l’Union européenne d’imposer des sanctions à la Turquie.

Il a déclaré que bien que les sanctions ne soient pas un objectif en soi, elles contribueraient à freiner ce qu’il a appelé «l’action provocatrice» de la Turquie.

« La menace de sanctions au cas où la Turquie continuerait son action provocatrice est le meilleur outil dont nous disposons précisément pour qu’elle puisse changer de comportement », a déclaré Mitsotakis à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles.