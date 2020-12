Bien que le spectre d’une évasion désordonnée des Britanniques hors de l’UE planait sur la réunion du 31 décembre, les premiers ministres et les présidents y ont consacré peu de temps. Au lieu de cela, ils se sont battus sur une foule d’autres problèmes – et ont fini par faire des affaires. Avec un 2,2 $. plan de dépenses d’un billion de dollars qui comprend un fonds de don d’urgence, les dirigeants se sont engagés à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie.

Ce fut un triomphe diplomatique pour la chancelière allemande Angela Merkel, qui prévoit de prendre sa retraite l’année prochaine après 15 ans en tant que leader le plus puissant d’Europe. Alors que l’Allemagne assurait la présidence tournante du Conseil européen, Merkel a présidé les travaux et négocié les accords de compromis – bien que les critiques disaient que trop de choses avaient été données dans l’esprit d’un accord.

Rencontrer les dirigeants face à face au milieu d’une pandémie qui fait rage, malgré les problèmes de santé, a été une mesure des enjeux. Les vidéoconférences ne conviennent pas aux négociations concurrentes. Deux dirigeants ont dû sauter le sommet: la Croatie est malade du Covid-19. L’Estonie entre en quarantaine après une exposition.

« Ce fut une année extraordinaire, au sens strict du terme », a déclaré Charles Michel du Conseil européen à l’issue de la réunion. «Nous avons dû remettre en question toutes sortes de choses que nous pensions savoir à l’avance. Et ce conseil a montré que nous travaillons ensemble de manière calme et confiante. «

Il n’a pas été difficile de s’entendre sur une chose: tout le monde veut de bonnes relations avec les États-Unis. Selon le communiqué officiel à l’issue de la réunion, «L’UE est impatiente de travailler avec les États-Unis, en particulier pour renforcer la réponse mondiale à la pandémie COVID-19, lutter contre le changement climatique, le promouvoir la reprise économique, coopérer sur les questions numériques et technologiques, renforcer le commerce entre eux, régler les différends commerciaux, réformer l’OMC et promouvoir le multilatéralisme ainsi que la paix et la sécurité. «

Si seulement les objectifs étaient aussi simples qu’ils énumèrent.

Argent de l’UE et normes démocratiques

Le sommet a le potentiel de devenir une confrontation amère, la Hongrie et la Pologne menaçant de mettre leur veto au fonds d’urgence en cas de pandémie, tant qu’il subordonne la réception de l’argent au respect des principes démocratiques.

Les dirigeants hongrois et polonais ont affaibli l’indépendance de leur pouvoir judiciaire et de leurs médias et écarté leurs opposants politiques, tout en utilisant de généreuses subventions de l’UE pour distribuer des contrats à leurs alliés.

Leurs voisins européens sont devenus de plus en plus frustrés par la situation – et ont exigé avec succès lors d’un sommet marathon en juillet que s’ils continuaient à s’intégrer et à céder de nouveaux pouvoirs de collecte de fonds à Bruxelles, il fallait prendre davantage de règnes.

Mais l’UE agit par consensus pour traiter ses questions les plus difficiles, de sorte que la Hongrie et la Pologne avaient le pouvoir de ralentir l’accord, à un coût financier pour elles-mêmes et pour tout le monde.

Le fait de ne pas libérer les dépenses aurait été très dommageable sur le plan politique – un signe que les problèmes de démocratie de l’Europe se sont étendus aux rouages ​​fondamentaux de l’Union. Mais des pays comme les Pays-Bas et le Danemark voulaient maintenir une ligne dure.

En fin de compte, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ont levé leur droit de veto après que les autres dirigeants ont convenu de faire une déclaration selon laquelle il y aurait des limites à la manière dont les nouvelles règles sur les normes démocratiques seraient appliquées. Les dirigeants ont également convenu de retarder l’entrée en vigueur des règles. Mais ils n’ont pas changé le texte juridique sous-tendant les sanctions.

Les deux côtés l’ont décrit comme une victoire.

« Nous avons adopté le plan de relance », a déclaré le président français Emmanuel Macron, « sans céder à l’Etat de droit ».

Les défenseurs de la démocratie en Hongrie ont déclaré qu’ils craignaient que le retard ne permette à Orban de consolider davantage le pouvoir et de prendre le contrôle des institutions avant les élections de 2022.

Un objectif climatique plus ambitieux

Les dirigeants ont également convenu de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone de 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de référence de 1990 – une réduction plus spectaculaire que leur objectif précédent de 40%. Les défenseurs des verts ont déclaré que le resserrement des limites était nécessaire si l’Europe voulait atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

La discussion a été tendue. Les dirigeants ont négocié toute la nuit, ne parvenant à un accord à Bruxelles qu’à 7 heures du matin. Mais à la fin, tout le monde a eu un petit peu.

L’objectif de 55% reste ambitieux, même s’il est inférieur aux 60% initialement ciblés, selon les avocats verts. L’objectif sera mesuré pour le bloc dans son ensemble, ce qui signifie que les pays d’Europe centrale plus pauvres et plus lourds peuvent avoir une marge de manœuvre supplémentaire car leurs voisins occidentaux plus riches deviennent verts plus rapidement. Et les dirigeants ont élargi l’éventail des activités pouvant compter pour réduire les émissions pour inclure les forêts consommatrices de carbone et d’autres utilisations des terres, un changement qui pourrait entraîner un affaiblissement des efforts.

« Quant au climat, c’est bien qu’il soit (au moins!) -55% », a écrit Bas Eickhout, le co-chef de la délégation du Parti vert au Parlement européen, sur Twitter. « Mais c’est un objectif net, c’est-à-dire l’utilisation des terres (avec de grandes incertitudes et des difficultés à compter.) »

Punir la Turquie

Les dirigeants européens sont également divisés sur la manière de faire face à un Ankara de plus en plus affirmé, dont les navires de guerre en Méditerranée sont entrés en collision avec des navires européens et sont engagés dans l’exploration gazière dans les eaux méditerranéennes revendiquées par la Grèce et Chypre.

La Grèce, Chypre et la France ont renforcé les sanctions globales contre la Turquie. D’autres pays européens, dont l’Allemagne, ont tenté d’éviter la confrontation, en partie parce qu’ils dépendent de la Turquie pour empêcher les migrants et les réfugiés d’entrer en Europe.

En fin de compte, les dirigeants ont un peu aboli les sanctions de la Turquie, chargeant le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, d’étudier la question et de convenir d’un ensemble plus limité de mesures visant les responsables turcs individuels impliqués dans le forage. étaient impliqués.

« L’Europe reste ouverte au dialogue, bien sûr », a déclaré Macron. « Mais il n’acceptera pas une politique de déstabilisation de ses Etats membres et de son environnement régional. »

Le résultat du sommet donne aux dirigeants de l’UE la liberté de se concentrer sur le Brexit – qui semble plus inquiétant que jamais – et leur réponse à la pandémie, car certains pays européens font face à une deuxième vague de détérioration alors même qu’ils planifient leurs vaccinations.

Ces incertitudes sont suffisamment délicates – ce que Merkel a semblé reconnaître à la fin d’une conférence de presse généralement calme et mesurée après le sommet.

Après qu’un porte-parole de l’UE a annoncé que la conférence de presse était terminée, elle a dit « qui sait ce qui va se passer » dans son micro, ne réalisant apparemment pas qu’elle était toujours allumée.