Les dirigeants européens ne parviennent pas à s’entendre sur le plafond du prix du gaz

Les députés continueront à chercher des compromis, selon le président du Conseil européen

Les dirigeants européens n’ont pas réussi à s’entendre sur un plafond du prix du gaz à la suite d’un sommet à Bruxelles, mais ont exprimé leur volonté de continuer à chercher des solutions à l’échelle du bloc à la crise énergétique.

« Il y a une volonté forte et unanimement partagée d’agir ensemble, en tant qu’Européens, pour atteindre trois objectifs : baisser les prix, assurer la sécurité d’approvisionnement et continuer à travailler pour réduire la demande. a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, après la fin de la réunion dans la capitale belge jeudi soir.

Lors d’une conférence de presse vendredi matin, Michel a insisté sur le fait que le sommet avait envoyé “un signal clair au marché” et juré que “il y aura un effet très bientôt” des mesures prises par l’UE pour atténuer la crise énergétique.

Bien qu’ils n’aient pas réussi à trouver un terrain d’entente sur un plafonnement des prix du gaz, les dirigeants européens ont demandé à la Commission européenne de proposer un “corridor de prix dynamique temporaire sur les transactions de gaz naturel pour limiter immédiatement les épisodes de prix excessifs du gaz.

Les participants au sommet ont également suggéré que le pouvoir d’achat commun de l’UE soit utilisé comme levier dans les négociations avec les fournisseurs mondiaux de gaz. L’achat conjoint serait volontaire pour les États membres, mais les obligerait à acheter 15% du volume nécessaire pour remplir le stockage de gaz via les mécanismes du bloc.

Lire la suite La France « énervée » contre l’Allemagne pour son aide à l’énergie – The Telegraph

Les ministres de l’énergie de l’UE devraient se réunir la semaine prochaine pour discuter de solutions à la crise, qui a été exacerbée par les retombées des sanctions européennes contre Moscou à propos du conflit en Ukraine et la réduction drastique des approvisionnements en gaz russe qui a suivi. La situation s’est encore détériorée fin septembre lorsque les gazoducs Nord Stream, qui acheminent du gaz russe aux clients européens via l’Allemagne, ont été endommagés.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s’oppose aux interventions radicales sur le marché du gaz, a déclaré après le sommet que “il y a beaucoup à faire pour concrétiser cela, mais nous devons trouver un moyen concret de limiter” les flambées de prix.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a souligné qu’il était “très difficile à voir” un accord sur le plafonnement des prix étant conclu dans les prochaines semaines. «Nous devons vraiment évaluer tous les avantages et les inconvénients et les ramifications. S’il ne répondait pas aux exigences, par exemple, cela pourrait également entraîner un prix de base plus élevé ou une fuite de gaz hors d’Europe », il a souligné.

Plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a averti que Moscou interromprait complètement les livraisons d’énergie si des plafonds de prix étaient imposés. Le chef du géant gazier russe Gazprom Alexey Miller a également insisté la semaine dernière sur le fait que “Une décision unilatérale de ce type est, bien sûr, une violation des termes essentiels des accords qui conduirait à une cessation des fournitures.”