Les dirigeants européens ont exprimé l’espoir que « la conviction et le bon sens » rétabliront leurs relations avec les États-Unis sous le nouveau président Joe Biden.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a tweeté une vidéo de félicitations peu de temps après l’inauguration de Biden en tant que 46e président américain.

« Je souhaite le meilleur au président Joe Biden et au vice-président Kamala Harris, alors qu’ils s’efforcent de guérir leur pays et de sortir le peuple américain de la pandémie », a déclaré Michel.

« Il est temps de ramener la conviction et le bon sens et de rajeunir nos relations UE-USA. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié le discours d’inauguration du président Biden d ‘ »inspirant ».

« L’Europe est prête pour un nouveau départ », a ajouté von der Leyen dans un tweet.

David Sassoli, président du Parlement européen, a également déclaré que l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche marquait « le début d’une nouvelle ère pour les relations transatlantiques ».

L’OTAN et l’Union européenne ont invité Biden à participer à un sommet des dirigeants à Bruxelles en 2021.

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa joie de voir les États-Unis démissionner prochainement de l’accord de Paris sur le changement climatique sous la direction de Joe Biden.

« Nous sommes ensemble », a tweeté le président Macron, « nous serons plus forts pour affronter les défis de notre temps, plus forts pour construire notre avenir, plus forts pour protéger notre planète ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait écho à ces sentiments, ajoutant que « le leadership américain est vital sur les questions qui comptent pour nous tous », y compris la pandémie COVID-19.

L’Irlande Taoiseach Micheál Martin a décrit Joe Biden, un irlandais-américain, comme un « véritable ami de l’Irlande » et a également tweeté qu’il avait hâte de « tisser des liens toujours plus étroits entre nos deux grandes nations ».

Ailleurs, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, un proche allié européen du prédécesseur de Biden, Donald Trump, a écrit une lettre au président Biden disant que l’administration Trump avait « prouvé la coopération amicale et mutuelle entre les États-Unis et la Hongrie ».

« Je peux vous assurer que le gouvernement hongrois reste pleinement déterminé à continuer de promouvoir les relations entre la Hongrie et les États-Unis sur la base du respect mutuel et de la bonne volonté », a écrit Orbán.

« Je vous souhaite beaucoup de succès et une bonne santé dans l’exercice de vos fonctions hautement responsables. »