Au milieu de l’augmentation des infections et des nouvelles souches de COVID-19, les dirigeants de l’UE se réuniront jeudi 21 janvier pour discuter de la meilleure façon de lutter contre la pandémie. Cela vient au milieu des critiques persistantes selon lesquelles la campagne de vaccination a été trop lente.

La réunion a lieu quelques jours après que la Commission européenne a exhorté les pays membres à vacciner 70% des adultes d’ici l’été.

Avant les discussions de haut niveau, Euronews s’est entretenu avec le ministre maltais de la Santé, Christopher Fearne, de la stratégie de vaccination de l’UE.

Calendrier de vaccination

Bien que l’UE espérait une approche plus coordonnée du déploiement des vaccins, différents pays ont commencé à des moments différents et à des rythmes différents.

Pour Malte, l’objectif est de vacciner le personnel médical et les personnes de plus de 80 ans d’ici mars – un objectif similaire pour la plupart des États membres.

Après cela, il tombe aux plus de 70 ans et aux personnes atteintes de maladies chroniques à la fin du mois de mai. Une approche similaire est adoptée par de nombreux États membres.

«L’objectif réaliste mais ambitieux est que, d’ici la fin septembre, nous aurons vacciné 70% de notre population», a déclaré Fearne.

Les dirigeants européens réunis jeudi chercheront des moyens d’augmenter la production et en même temps d’augmenter les livraisons de vaccins et les vaccinations elles-mêmes.

« La sécurité et les procédures ont la priorité », a déclaré un haut fonctionnaire de l’UE interrogé sur les différentes lettres des États membres demandant que l’approbation de nouveaux vaccins par l’Agence européenne des médicaments (EMA) soit accélérée.

L’EMA devrait approuver le vaccin Oxford-AstraZeneca d’ici la fin du mois. Ce serait un mois après que le Royaume-Uni l’ait approuvé, ce qui a conduit à des critiques sur les procédures d’approbation de l’UE.

Sur la question de savoir si la stratégie de l’UE était trop lente, Fearne n’est pas d’accord. Il était particulièrement important pour un petit pays comme Malte d’obtenir des marchés publics conjoints en tant que bloc.

« Il y a différents avantages. Le premier avantage, bien sûr, est que lorsque nous négocions en bloc avec l’industrie pharmaceutique, nous avons un pouvoir de négociation beaucoup plus fort que si nous négocions en tant qu’autorités distinctes ou États membres séparés. transparence des prix. En achetant ensemble, nous avons réussi à maintenir les prix bas », a déclaré Fearne.

Certificats de vaccination

Malte est l’une des principales destinations de vacances en Europe et son économie repose fortement sur le tourisme.

La Grèce a déjà vanté l’idée de certificats de vaccination pour aider à relancer l’industrie touristique en panne en Europe.

« C’est juste un autre outil qui permettrait aux pays de s’ouvrir davantage », a déclaré Fearne.

Il explique qu’il existe déjà des zones rouges et vertes qui ont des restrictions de voyage différentes.

« Les certificats de vaccination pour la zone rouge permettront à ces citoyens de voyager même si leur communauté a un niveau élevé de virus », a-t-il déclaré.

Mais, ajoute-t-il, un niveau similaire de vaccinations est nécessaire dans toute l’Europe, atteignant les objectifs de vaccination de différentes parties de la population d’ici mai.

« C’est pourquoi cela nous permettra d’ouvrir nos économies en tant que bloc et permettra au tourisme et au commerce de se redresser plus rapidement ».

Selon des sources européennes, la question des certificats de vaccination sera discutée jeudi, mais il est trop tôt pour s’engager sur une formule. De nombreuses questions doivent être résolues depuis la durée de l’immunité, jusqu’à quelles règles s’appliquent à ceux qui ont reçu des vaccins non approuvés par l’EMA.

« Certains points clés sur papier doivent être définis et seront discutés par les dirigeants, mais pour un accord sur les normes qu’il contiendra, d’autres sommets seront nécessaires », a déclaré un haut responsable de l’UE.