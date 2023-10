Les dirigeants européens cherchent à faire preuve d’unité contre la Russie : ce qu’il faut surveiller

(Bloomberg) – Les dirigeants de près de 50 pays européens tenteront de faire preuve d’unité en faveur de l’Ukraine lors de leur rassemblement à Grenade, en Espagne, alors même que les inquiétudes grandissent quant à la fiabilité du financement américain et à un nouvel allié potentiel de Moscou sur le continent.

L’omission du financement de l’Ukraine dans un projet de loi de dépenses adopté par le Congrès pour éviter une fermeture du gouvernement américain arrive à un moment critique pour la contre-offensive de Kiev. Le soutien européen à l’Ukraine est confronté à un nouveau défi après que Robert Fico, un candidat favorable à la Russie, a remporté les élections slovaques samedi.

Les sujets abordés jeudi lors de la réunion de la Communauté politique européenne vont du multilatéralisme à l’énergie et à l’IA. Parmi les personnes présentes figurera le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dont le pays accueillera le forum l’année prochaine.

Les dirigeants de l’UE tiendront ensuite un sommet informel à Grenade vendredi, sur des questions controversées allant de la préparation à l’arrivée des nouveaux membres au partage du fardeau des arrivées de migrants.

La participation du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy aux discussions n’a pas encore été confirmée. Kiev souhaite ouvrir des négociations avec l’UE d’ici la fin de l’année et espère une évaluation positive de ses réformes par la Commission européenne, l’organe exécutif du bloc, dès le mois prochain.

Voici les principaux enjeux à surveiller :

Nouveaux membres

La candidature de Kiev à l’UE a relancé le processus d’élargissement du bloc, obligeant les États membres à discuter de la manière d’accueillir jusqu’à neuf nouveaux membres, dont l’Ukraine, la Moldavie et les pays des Balkans occidentaux. Les défis incluent l’élaboration de priorités communes, un financement commun et l’amélioration du processus de prise de décision dans un club plus grand et plus diversifié.

Il n’existe aucune voie accélérée pour accélérer les critères d’adhésion difficiles, qui peuvent normalement durer plus d’une décennie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a proposé que le bloc soit prêt pour l’élargissement d’ici 2030.

Les dirigeants de l’UE discuteront de la manière de conduire le processus tout en approfondissant la coopération entre les membres existants sur des questions telles que l’économie ou la défense. Le bloc considère l’élargissement comme un outil géopolitique pour renforcer sa réponse aux défis posés par la Russie et la Chine.

La Commission européenne se prépare à recommander les négociations d’adhésion de l’Ukraine

Préparation à la défense

Les dirigeants de l’UE devraient s’engager à renforcer l’état de préparation de la défense du bloc, notamment en investissant davantage dans l’industrie de l’armement de la région. Ce vœu intervient alors que l’Europe a mis du temps à augmenter sa production d’armes – à la fois pour aider l’Ukraine mais aussi pour reconstituer les stocks de ses propres membres.

Alors que l’Europe est en passe de doubler sa production de munitions d’artillerie, elle est toujours à la traîne dans son objectif d’envoyer à l’Ukraine au moins un million de cartouches d’artillerie dont elle a cruellement besoin d’ici mars.

Le soutien militaire à l’Ukraine devient de plus en plus pressant alors que les alliés se préparent à une longue guerre. Mais il y a de plus en plus de signes indiquant que l’aide pourrait être plus difficile à obtenir, y compris aux États-Unis, où le Congrès a adopté un projet de loi de dépenses sans aide à l’Ukraine pour éviter une fermeture du gouvernement.

Flux migratoires

Les dirigeants de l’UE discuteront de la question controversée de la migration après qu’Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a proposé le mois dernier un plan d’action en 10 points comprenant un soutien à la gestion de l’afflux et du transfert de migrants, ainsi qu’à l’arrêt des passeurs en renforçant le transport aérien et surveillance maritime.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a demandé à ses collègues dirigeants d’aborder le sujet alors que son pays est en passe d’accueillir cette année le plus grand nombre de migrants depuis 2016. Des désaccords entre l’Italie et l’Allemagne ont bloqué la semaine dernière un accord sur la manière de gérer un afflux massif de migrants en cas de crise.

–Avec l’aide de Zoe Schneeweiss.

