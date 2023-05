De hauts responsables de l’UE ont montré leurs talents de révisionniste alors que la Russie commémorait le 78e anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie

Le comportement récent des dirigeants européens suggère fortement qu’ils ont même réussi à se laver le cerveau avec succès. Soit ça, soit ils pensent simplement que nous avons tous le QI des navets et croient à toutes les bêtises qu’ils nous lancent – même si elles sont divorcées de la réalité réelle.

Le jour où la Russie marquait la victoire de l’Union soviétique et de ses alliés occidentaux sur l’Allemagne nazie, la présidente non élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pensé que ce serait une bonne idée de se rendre à Kiev, où les néo- Les nazis sont récemment réapparus en Europe.

« Le jour de la défaite nazie » est une étrange occasion pour une figure de proue occidentale d’aller louer l’Ukraine comme «le cœur battant des valeurs européennes d’aujourd’hui » considérant que le pays a intégré des combattants néonazis dans l’armée et a accueilli les pays occidentaux pour les former et les équiper. Peut-être que les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine pourront introduire un nouvel événement pour la reine Ursula afin de mettre en valeur ses compétences de gymnastique mentale de classe mondiale.

Von der Leyen a ensuite félicité le président ukrainien Vladimir Zelensky pour avoir rebaptisé le 9 mai Journée de l’Europe, tout comme dans l’Union européenne où les pays célèbrent le jour de la Victoire le 8 mai, date à laquelle Zelensky a également déplacé le Jour de la Victoire cette année. Soudain, le Jour de la Victoire en Ukraine veut s’identifier comme la Journée de l’Europe et c’est chose faite d’un simple trait de stylo.















Les dirigeants européens ont traité le Jour de la Victoire en Russie comme s’il s’agissait de l’anniversaire d’un ex qui vit à plein temps et sans loyer dans leur tête. S’exprimant devant le Parlement européen, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que « A 2 200 kilomètres au nord-est d’ici, à Moscou, Poutine fait parader ses soldats, chars et missiles aujourd’hui. Ne nous laissons pas intimider par de telles manifestations extérieures de pouvoir !

C’est vrai, parce que le président russe Vladimir Poutine essayait totalement d’effrayer Scholz et pas du tout d’organiser une commémoration historique annuelle de la victoire de 78 ans de l’Armée rouge sur le fascisme. Peut-être que si les gens sont suffisamment intimidés par un défilé cérémoniel, ils oublieront commodément tout sur l’Allemagne nazie.

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron s’est adressé à Twitter avec une longue ode à l’Europe qui a confondu l’ambition déclarée avec la réalité réelle.

« Pendant la pandémie, ce sont nos démocraties qui ont pris les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens les plus vulnérables. Ce sont nos sociétés ouvertes qui se sont tournées vers la science pour développer, fabriquer et fournir des vaccins au monde entier », Macron a déclaré, pour célébrer les piqûres qui ont permis aux gens d’attraper et de transmettre Covid suffisamment de fois pour que les gouvernements cessent de s’en soucier, tout en ignorant que les verrouillages, les mandats et les codes QR mandatés par le gouvernement pour accéder aux lieux de base de la vie quotidienne étaient tout sauf ouverts et démocratiques . Il a également omis de mentionner qu’au lieu de simplement protéger les plus vulnérables, tous les autres ont également été rendus plus vulnérables à la suite de l’action du gouvernement qui contrôlait leurs droits fondamentaux au travail, aux déplacements et à la liberté de mouvement.

« Nous avons tracé une ligne sous la dépendance européenne vis-à-vis des combustibles fossiles russes », Macron a déclaré, omettant commodément le fait qu’ils ont remplacé cette sécurité énergétique par une dépendance excessive à l’égard du carburant américain coûteux – sur lequel Macron lui-même a fustigé les États-Unis. Sans oublier que l’Europe achète toujours du carburant russe, sauf qu’il est effectivement blanchi par l’intermédiaire de pays tiers tels que l’Inde, ce qui permet à l’UE de conserver des apparences de vertu.















Macron a tweeté à propos de l’Europe se vantant « les plans climat les plus ambitieux. Rien ne dit l’ambition climatique comme le démarrage de centrales au charbon comme l’a fait le moteur économique du bloc, l’Allemagne, après s’être effectivement coupé du gaz russe bon marché. « En 2050, nous aurons atteint la neutralité carbone,», a ajouté Macron. Assurez-vous donc de noter cela sur votre calendrier pendant 27 ans à partir de maintenant afin que vous puissiez voir s’il a tenu parole.

« C’est ensemble, en tant qu’Européens, que nous préserverons notre capacité à décider par nous-mêmes,», a déclaré le président français. Trop tard. Vous avez eu cette chance, mais vous avez décidé de vous embarquer dans le train en marche du changement de régime de l’Oncle Sam et d’être entraîné pour le voyage. Mettez-le sur le compte d’un manque de courage quand c’était important.

C’est une chose pour Macron de parler d’un bon jeu sur l’autonomie stratégique européenne, comme il l’a fait récemment en revenant de Chine. Ou pour le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, pour souligner la nécessité pour l’Europe de se tailler son propre programme commercial indépendant, mais chaque fois que de tels mots sont mis à l’épreuve quand cela compte, les dirigeants européens échouent. Au lieu de cela, ils finissent par trouver refuge dans leur propre propagande et révisionnisme. Creuser sous leurs propres bêtises et faire le gros du travail pour faire correspondre leurs actions avec des mots demande beaucoup plus de courage.