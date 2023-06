Les dirigeants européens accueillent Musk et poursuivent les investissements de Tesla

Elon Musk est à Paris pour sa deuxième rencontre avec le président français Emmanuel Macron ces dernières semaines.

Musk, qui avait déjà rencontré Macron en mai, se rendra plus tard au plus grand salon technologique de France, VivaTech.

Jeudi, Musk a rencontré le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a ensuite tweeté qu’ils avaient eu une « réunion fructueuse » pour discuter « d’innovation et d’opportunités ».

Le milliardaire Elon Musk s’est rendu à Paris vendredi pour sa deuxième rencontre avec le président français Emmanuel Macron ces dernières semaines, alors que les capitales européennes se bousculent pour les investissements de sa société de voitures électriques Tesla.

Le titan de la technologie non-conformiste, qui possède également SpaceX et Twitter, a rencontré jeudi le Premier ministre italien Giorgia Meloni, et elle a ensuite tweeté qu’ils avaient eu une « réunion fructueuse » pour discuter « d’innovation et d’opportunités ».

Il est arrivé au palais présidentiel à Paris dans une Tesla pour sa rencontre avec Macron, qui avait précédemment déclaré qu’il « vanterait l’attractivité de la France et de l’Europe » comme destination d’investissement.

Musk se rendra plus tard au plus grand salon technologique de France, VivaTech, devant un public de milliers de personnes pour ce qui est présenté comme une « conversation » d’une heure avec le fondateur français de l’événement, Maurice Levy.

Musk et Macron ont eu des entretiens en mai et il a ensuite déclaré qu’il envisageait de gros investissements en France.

Le ministre de la Technologie du pays, Jean-Noël Barrot, a alimenté les spéculations plus tôt cette semaine en déclarant à la chaîne de télévision américaine CNBC que « beaucoup d’efforts et d’énergie » avaient été dépensés pour sécuriser une usine Tesla pour la France.

Mais des rapports en provenance d’Espagne indiquent que Tesla prévoit d’y construire une usine.

L’empreinte européenne du constructeur de voitures électriques est relativement petite, ayant ouvert sa première usine de fabrication en Allemagne l’année dernière.

Interviewé maladroit

Macron a précisé ses intentions lors d’une promenade dans les allées de VivaTech mercredi.

« Nous allons parler d’intelligence artificielle, où il est impliqué, de réseaux sociaux et de cadres réglementaires », a-t-il déclaré.

« Je vais aussi lui parler de voitures, de batteries et de la filière, pour vanter l’attractivité de la France et de l’Europe. »

Les dirigeants et les ploutocrates européens cherchent désespérément à rencontrer Musk – à Paris, il a déjeuné avec le magnat français Bernard Arnault, avec qui il échange régulièrement le titre d' »homme le plus riche du monde ».

Mais malgré l’étendue de l’empire commercial de Musk – sa société d’implants cérébraux Neuralink a récemment obtenu l’approbation des États-Unis pour lancer des tests sur l’homme – c’est son acquisition du réseau de médias sociaux Twitter qui continue de fasciner et de déconcerter les observateurs. Il a acheté la plate-forme pour 43 milliards de dollars, licencié une grande partie de son personnel, autorisé le retour des théoriciens du complot de droite et introduit toutes sortes de frais et charges.

Il admet que la plate-forme ne vaut plus le montant qu’il a payé.

Levy, qui l’interviewera dans un auditorium pouvant accueillir plus de 4 000 personnes, a déclaré que Twitter serait certainement à l’ordre du jour. drogues.

Levy a déclaré qu’il essaierait de relever le défi, mais a déclaré à la chaîne française BFMTV qu’il ne pouvait pas prétendre être journaliste.

« Je ne cherche pas un scoop, je cherche une explication, je cherche à comprendre », a-t-il déclaré.