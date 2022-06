Les dirigeants européens acceptent officiellement la candidature de l’Ukraine à l’UE

L’adhésion à l’UE est traditionnellement un processus long, étant donné que les membres potentiels doivent aligner leurs systèmes politiques et judiciaires sur ceux du bloc. De plus, ouvrir la porte à une nation pourrait signifier ouvrir la porte à plusieurs autres.

Les dirigeants de l’Allemagne, de la France et de l’Italie se sont rendus à Kyiv la semaine dernière pour exprimer leur soutien à la candidature de l’Ukraine à rejoindre le bloc. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a ensuite déclaré que l’Ukraine et la Moldavie étaient prêtes à se rapprocher de l’adhésion, à condition de mettre en place plusieurs réformes.

Mais cela a commencé à changer, bien que lentement, après l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie au début de cette année. Une enquête récente du Parlement européen a révélé que Le soutien européen à l’adhésion à l’UE est au plus haut depuis 15 ans .

Ses commentaires doivent cependant être pris avec une certaine prudence, car le Kosovo a une longue histoire de conflit avec la Serbie, un allié fidèle de la Russie. Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 et est reconnu par 110 pays, dont les États-Unis, mais pas par la Serbie et la Russie. Il n’est pas encore devenu un État membre de l’ONU.

« Il s’agit également d’une question de crédibilité de l’UE, ainsi que de la compréhension par l’UE que le fait de rassembler les Balkans occidentaux en tant que région, de l’embrasser et de l’amener à la table est également un intérêt stratégique de l’Union européenne elle-même, car, comme je l’ai dit plus tôt, la Plus l’UE détourne son attention, plus d’autres acteurs malveillants utiliseront cet espace, principalement la Russie », a déclaré mercredi à CNBC la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu.

« Nous devons rester vigilants et donner la même priorité aux Balkans occidentaux qu’à l’Ukraine », ont déclaré les ministres autrichiens Alexander Schallenberg et Karoline Edtstadler dans une lettre à la fin du mois dernier. « Nous voulons et avons besoin de ces pays solidement ancrés dans notre camp. »

Un certain nombre de pays des Balkans occidentaux, situés dans le sud et l’est de l’Europe, sont depuis longtemps promis à l’adhésion à l’UE, mais les négociations n’ont pas encore commencé. Le Kosovo, par exemple, attend depuis quatre ans que l’obligation de visa soit levée pour se rendre dans l’Union européenne.

La Grèce, Chypre et l’Espagne, membres de l’UE, font également partie de ceux qui ne reconnaissent pas le Kosovo en tant que nation souveraine, ce qui rend son éventuelle adhésion à l’UE très controversée.

« Maintenant, à la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine, il n’y a rien de plus complexe et de plus important que de combattre des régimes autocratiques et génocidaires, comme le régime russe, car plus la Russie dispose d’espace pour étendre son influence sur le continent européen, plus pire, ce sera pour nous tous, que nous soyons au sein de l’UE ou en dehors de l’Union », a déclaré le président du Kosovo.

Le sujet sera débattu jeudi entre les dirigeants européens. Quoi qu’ils décident et disent à l’Ukraine, ils seront étroitement surveillés dans les Balkans.

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a déclaré à CNBC jeudi : « [The] question la plus importante est que nous travaillions tous ensemble et que les États des Balkans occidentaux auront de bonnes chances de devenir de véritables membres de l’UE. Ils ont travaillé si dur. »

L’Albanie et la Macédoine du Nord, qui ont changé de nom pour renforcer leurs chances d’adhésion à l’UE, avaient précédemment reçu le statut de pays candidats, mais attendent toujours le début des négociations d’adhésion.

« Il est important de savoir comment les dirigeants expliquent l’élargissement à leur peuple », a déclaré Osmani-Sadriu, ajoutant que les dirigeants de l’UE doivent souligner que l’expansion du bloc « est dans l’intérêt de la paix et de la stabilité de l’ensemble du continent européen ».