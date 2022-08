Les dirigeants étudiants du Rajasthan se trouvent sur la route et tombent aux pieds d’autres étudiants pour mendier des votes

Un dirigeant d’un syndicat étudiant du Rajasthan a été vu tomber sur les pieds d’étudiantes, les suppliant de voter en leur faveur. La vidéo de cet incident inhabituel du district de Bharatpur dans l’État devient virale sur Internet. L’épisode a été révélé par une personne sur Twitter. Le clip a reçu près de 1 lakh de vues jusqu’à présent. Il s’ouvre sur des étudiants tombant sur les pieds d’autres étudiants et leur demandant de voter. Commentant la demande de vote bizarre, un utilisateur a déclaré: «Aaj chaatra neta électeur ke pair par pade hain, chunaav ke baad électeur chaatra neta ke pair par padenge. Yahi prakrati ka niyam hai. [Today the student leaders are at the feet of voters and after elections, the voter will be begging these leaders. This is the rule of nature.]”

आज छात्र नेता वोटर के पैर पड़ रहे हैं… चुनाव के बाद वोटर छात्र नेता के पैर पड़ेंगे .. यही प्रकृति का नियम है 😁😁😁 – Turram Khan (@Turrram_Khan) 26 août 2022

« Zameeni neta hain bhaai. Zameen se jude hain [They are grounded leaders, brother. They are glued to the ground]», un autre commentaire.

Plus d’informations — दीपू यादव (@mr_sanam_) 26 août 2022

Il y a quelques jours, une vidéo avait fait surface sur les réseaux sociaux où plusieurs jeunes s’étaient rassemblés pour un rassemblement électoral étudiant à l’Université du Rajasthan à Jaipur. Puisqu’ils avaient pris toute autorisation appropriée pour le rassemblement, la police a dû mener une charge de lathi contre eux.

#REGARDEZ | La police charge des étudiants qui se sont rassemblés sans autorisation pour un rassemblement électoral étudiant à l’Université du Rajasthan, à Jaipur. Des blessés signalés des deux côtés. pic.twitter.com/V1MhBcF2A7 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) 22 août 2022

Les élections syndicales étudiantes au Rajasthan ont eu lieu vendredi après un intervalle de deux ans. Le dépouillement des votes commencera samedi et les résultats seront proclamés dans l’après-midi.

