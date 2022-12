Les dirigeants étudiants de York High disent impliquons-nous, résistons plutôt à l’intimidation – Shaw Local

Les leaders étudiants de la York High School à Elmhurst exhortent leurs camarades de classe à rechercher des solutions pour prévenir l’intimidation plutôt que de sortir de la classe vendredi.

Certains élèves organisaient un débrayage en réponse à une altercation impliquant un élève ayant des besoins spéciaux. L’incident du 8 décembre a été capturé sur des vidéos de téléphones portables.

Les vidéos semblent montrer l’élève ayant des besoins spéciaux poussé et tombant au sol dans les toilettes de l’école. L’élève entre ensuite dans une cabine de toilette pendant que d’autres élèves rient.

“Au lieu d’un débrayage, beaucoup d’entre nous pensent que la meilleure façon de s’y prendre est de se concentrer dessus de l’intérieur”, lit-on dans la déclaration des dirigeants étudiants, qui n’ont pas été nommés. “Ce problème doit être traité à la source et empêché de se reproduire en se rassemblant en tant qu’école et en s’éduquant les uns les autres.”

Les membres de l’équipe de leadership étudiant prévoient de s’adresser au conseil scolaire du district 205 de l’unité Elmhurst en janvier au sujet des changements ou des programmes potentiels pour aider à promouvoir la sensibilisation et l’inclusion.

Le communiqué indique également que les dirigeants étudiants prévoient des collectes de fonds pour organiser des assemblées éducatives dans les lycées et collèges.

Le groupe d’étudiants a encouragé les étudiants à utiliser l’expérience pour s’instruire et s’impliquer.

“Il est temps que nos sentiments de colère et de dégoût se transforment en actions qui favoriseront un environnement d’apprentissage meilleur et plus agréable pour tous”, indique le communiqué.

Un communiqué de presse du département de police d’Elmhurst publié mardi indique que les enquêteurs ont examiné des images de deux vidéos de téléphone portable de l’incident. Les vidéos montrent cinq élèves, dont l’élève ayant des besoins spéciaux, se livrant à un “contact physique volontaire”, selon le communiqué.

La police a déclaré que trois des cinq élèves, dont celui ayant des besoins spéciaux, sont membres de l’équipe de lutte du lycée.

Un élève qui ne fait pas partie de l’équipe de lutte est celui qui semble pousser l’élève ayant des besoins spéciaux, selon le communiqué de presse du département de police.

La famille de l’élève ayant des besoins spéciaux a refusé que la police intervienne davantage dans la situation. Des conseils ont été offerts à tous les étudiants, ont indiqué les autorités.

La vidéo a suscité l’indignation des élèves, des administrateurs de district, des membres du conseil scolaire et d’autres dirigeants communautaires. Lors d’une réunion du conseil du comté mardi, la présidente du conseil du comté de DuPage, Deb Conroy, a dénoncé l’incident et lu une déclaration d’un parent qui encourageait les élèves à profiter de l’occasion pour apporter des changements positifs.

