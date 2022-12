Les dirigeants et les défenseurs autochtones de Winnipeg affirment que la crise du MMIWG est un état d’urgence national

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Plus de 100 défenseurs, alliés et proches survivants se sont réunis dimanche à Oodena Circle à Winnipeg pour demander la déclaration d’un état d’urgence national pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

“C’est devenu un génocide contre nous. Je devrais me sentir aussi en sécurité que n’importe quel non-autochtone pour marcher dans cette rue”, a déclaré Bernadette Smith, députée de Point Douglas et membre de la famille MMIWG.

Un par un, les gens se sont approchés d’un mégaphone et ont lu le nom d’une femme autochtone disparue ou assassinée afin d’attirer l’attention sur un grand nombre de cas dans la province.

Bois du soleil. Cristal Saunders. Amanda Bartlett. Jennifer Catway. Léa Anderson.

La foule a fait écho à leurs noms en signe de solidarité, jusqu’à ce que Oodena Circle soit plein et que des dizaines de noms – trop nombreux pour être énumérés – aient été prononcés.

“Entendre tous les noms aujourd’hui… pourquoi faut-il qu’il y en ait autant ?” a déclaré Dolorès Daniels.

Sa fille, Serena McKay, a été tuée en 2017 par deux camarades de classe de la Première Nation Sagkeeng.

Le rassemblement de dimanche a eu lieu quelques jours après que de nouvelles accusations de meurtre au premier degré ont été portées contre Jeremy Skibicki dans les cas de trois autres femmes autochtones disparues. Il était déjà inculpé dans la mort de Rebecca Contois.

“La société a reçu la permission de faire ce qu’elle fait : nous considérer comme jetables. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes sacrés. Nous sommes aimés”, a déclaré Smith.

Skibicki a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré dans la mort de Contois, 24 ans, de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi en mai, après que sa dépouille partielle a été découverte dans une poubelle derrière un complexe d’appartements.

La police allègue maintenant qu’il était également responsable de la mort des femmes des Premières Nations Morgan Harris, 39 ans, Marcedes Myran, 26 ans, et d’une troisième femme – également présumée autochtone – qui n’a pas été identifiée.

Leurs corps n’ont pas été retrouvés.

Des personnes de tous âges ont prononcé le nom d’une femme autochtone disparue ou assassinée au Manitoba par mégaphone dimanche. (Chelsea Kemp/CBC)

Les partisans veulent que la quatrième femme soit connue sous le nom de Buffalo Woman, jusqu’à ce que sa famille soit retrouvée.

“Nous ne voulons pas que quelqu’un soit connu comme non identifié”, a déclaré Smith. “Une vie est sacrée.”

Le nom a été choisi lors d’une cérémonie de nomination organisée par Ka Ni Kanichihk, une organisation de services sociaux autochtones.

Daniels a déclaré qu’après la mort de sa fille, elle avait également reçu le nom d’esprit Buffalo Woman.

“Le bison représente le respect, et notre peuple doit être respecté, et les hommes doivent respecter nos femmes”, a-t-elle déclaré.

Smith fera pression pour que la police de Winnipeg honore le nom, a-t-elle déclaré.

Dans le cadre du rassemblement, le frère de 16 ans de Tina Fontaine, Elton, a prononcé un discours émouvant appelant à la fin d’un “génocide en cours”.

Il n’est pas beaucoup plus âgé que sa sœur en 2014, lorsque le jeune de 15 ans a disparu à Winnipeg. Le corps de Tina a ensuite été retrouvé dans la rivière Rouge, enveloppé de plastique et d’une housse de couette.

Lors des réunions de famille, lui et Tina s’asseyaient et buvaient des Slurpees près d’un grand arbre dans le quartier de Point Douglas. C’est un endroit qu’il visite encore.

“J’ai quelques endroits à Winnipeg où je passe du temps avec Tina”, a déclaré Elton.

“J’aimerais pouvoir encore être là avec elle.”

Les gens se rassemblent pour une veillée en l’honneur du MMIWG au Oodena Celebration Circle à The Forks dimanche. (Chelsea Kemp/CBC)

Vendredi, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a déclaré que même s’il croyait que les corps des victimes de Skibicki se trouvaient dans la décharge de Brady Road, il n’était pas prévu de les rechercher.

Il a dit que trop de temps s’était écoulé et que ce ne serait pas faisable.

C’est une nouvelle décevante pour Hilda Anderson-Pyrz, présidente du National Family and Survivors Circle, qui aide à soutenir les familles des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

Sa sœur Dawn Anderson a été retrouvée morte en 2011.

“C’est très difficile à entendre en tant que membre de la famille touché. Et si c’était votre être cher ? Vous voudriez, vous savez, les emmener à leur dernière demeure et les honorer également”, a-t-elle déclaré.

“Je sais donc que c’est très, très difficile. Pour les familles touchées, entendre ce type de nouvelles est très déchirant.”

Obtenez l’armée pour rechercher: Smith

Il est impératif de mettre fin à ces familles, même si cela signifie faire venir des troupes, a déclaré Smith.

“Nous avons besoin que le gouvernement fédéral se manifeste, même s’il envoie l’armée pour aller fouiller Brady Landfill à la recherche des trois autres femmes.”

On pense que les restes de Tanya Nepinak s’y trouvent également. L’homme de 31 ans a été tué en 2011. Une semaine la police recherche sa dépouille à la décharge en 2012 a échoué.

La foule à Oodena Circle dimanche comprenait de nombreux visages familiers à Smith. Elle dit qu’il est temps que plus de gens interviennent.

« C’est ce que nous voulons voir les Canadiens faire… s’approprier ce problème. Cela va nous prendre tous. Il ne peut pas y avoir que nos familles qui portent ça. C’est lourd.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.