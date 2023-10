Les dirigeants et ambassadeurs occidentaux félicitent les défenseurs ukrainiens

De hauts responsables et ambassadeurs occidentaux ont publié leurs vœux pour les défenseurs ukrainiens à l’occasion de la célébration du 1er octobre, Journée des défenseurs de l’Ukraine.

Citation de Bridgen Brink, ambassadrice des États-Unis: « Au nom du peuple américain, je me joins aujourd’hui à des millions d’Ukrainiens pour commémorer la Journée des défenseurs. Nous honorons les héros qui ont consenti le sacrifice ultime, les vétérans qui ont servi votre pays et ceux qui continuent de se battre. »

Au nom du peuple américain, je me joins aujourd’hui à des millions d’Ukrainiens pour commémorer la Journée des défenseurs. Nous honorons les héros qui ont consenti le sacrifice ultime, les anciens combattants qui ont servi votre pays et ceux qui continuent de se battre. pic.twitter.com/LSRh72UWg1 – Ambassadrice Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 1 octobre 2023

Citation de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen : « Aujourd’hui, nous honorons les courageux défenseurs de l’Ukraine, ceux qui sont sur la ligne de front et les soldats tombés au combat. À l’occasion de la Journée des défenseurs de l’Ukraine, nous saluons le courage, le défi et la résilience de ceux qui luttent non seulement pour protéger leur patrie, mais aussi pour défendre nos valeurs. «

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux courageux défenseurs de l’Ukraine, à ceux qui sont sur la ligne de front et aux soldats tombés au combat. À l’occasion de la Journée du défenseur de l’Ukraine, nous saluons le courage, le défi et la résilience de ceux qui luttent non seulement pour protéger leur patrie, mais qui défendent également nos valeurs.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QhOlLpwDtM – Roberta Metsola (@EP_President) 1 octobre 2023

Détails: Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a publié une photo d’Ukraine où il a allumé une bougie à la mémoire des morts.

Citation de Josep Borrell: « Avec la minute de silence de 9h00, nous nous souvenons de ceux qui ont payé le prix le plus élevé pour défendre leur pays et notre liberté collective. »

La Journée des défenseurs de l’Ukraine aujourd’hui témoigne de la lutte héroïque du peuple ukrainien pour sa liberté, contre la guerre d’agression barbare de la Russie. Avec la minute de silence de 9 heures du matin, nous nous souvenons de ceux qui ont payé le prix le plus élevé pour défendre leur pays et notre liberté collective. pic.twitter.com/pNBc1DkbBV – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 1 octobre 2023

Plus de détails: Katarina Mathernova, la nouvelle ambassadrice de l’UE en Ukraine, a publié une photo de la cérémonie officielle de remise des prix aux défenseurs de l’Ukraine par le président Zelensky, certains à titre posthume, notant qu’elle évoque de fortes émotions.

