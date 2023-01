Les dirigeants espagnol et français signent un traité d’amitié à Barcelone

Commentez cette histoire Commenter

BARCELONE, Espagne – Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont signé jeudi à Barcelone un traité d’amitié pour renforcer les relations entre les voisins européens, alors que les deux dirigeants faisaient face à des manifestations sur leurs fronts intérieurs. Le sommet d’une journée a eu lieu au milieu d’une journée de grèves généralisées de l’autre côté des Pyrénées contre la tentative de Macron d’augmenter l’âge minimum de la retraite de 62 à 64 ans. Sánchez, en tant qu’hôte, a dû endurer un rassemblement bruyant de séparatistes catalans près de la réunion. lieu.

Le traité de Barcelone signé par les dirigeants établit des groupes de travail entre leurs gouvernements dans divers domaines. Les dirigeants et plusieurs de leurs ministres ont discuté de questions telles que l’énergie, la migration et le soutien à l’effort de guerre de l’Ukraine, le tout dans le but de trouver une cause commune dans la direction de la politique de l’Union européenne.

“Nous ne renforçons pas seulement nos pays, nous renforçons l’Europe”, a déclaré Sánchez, qualifiant le traité d'”historique”.

Les deux gouvernements considèrent cela comme un lien diplomatique de premier ordre. L’Espagne n’a qu’un traité similaire avec le Portugal ; La France en a avec l’Allemagne et l’Italie.

« Nous allons renforcer massivement la relation bilatérale… et la rendre encore plus efficace » au niveau européen, a déclaré Macron. « Ce traité va aussi renforcer ces points de vue communs », notamment en ce qui concerne la souveraineté européenne et l’autonomie stratégique.

L’accord vient avec Macron et Sánchez cherchant des positions plus fortes au sein de l’UE. Macron se présente comme le principal politicien du continent pour combler le vide de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, tandis que Sánchez, tout aussi pro-UE, souhaite que l’Espagne joue un rôle plus influent à Bruxelles après la sortie de la Grande-Bretagne du bloc.

Après des années de relations cordiales mais parfois distantes, la France et l’Espagne se sont récemment rapprochées.

L’Espagne, la France et le Portugal se sont mis d’accord à la fin de l’année dernière sur un important pipeline sous-marin pour transporter l’hydrogène de la péninsule ibérique vers la France et éventuellement le reste de l’Europe. Le pipeline énergétique, baptisé H2Med, ira de Barcelone à Marseille.

Macron et Sánchez souhaitent également que le marché européen de l’énergie soit réformé pour répondre à la crise énergétique provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine. L’Espagne espère également que la France pourrait soutenir sa demande visant à ce que l’UE prolonge l’autorisation accordée l’année dernière à l’Espagne et au Portugal d’appliquer des mesures spéciales pour réduire les prix de l’énergie, un plan qui pourrait éventuellement servir d’inspiration pour toute l’Europe.

“Nos deux pays ont présenté nos propositions (de réformes du marché de l’énergie), que je juge solides et détaillées, et elles vont toutes les deux dans la même direction”, a déclaré Sánchez. “Nous allons travailler ensemble pour que le marché se réforme dans les mois à venir.”

La réunion s’est tenue au Musée national d’art de Catalogne, situé au sommet de la colline de Montjuic qui surplombe Barcelone.

Plusieurs milliers de séparatistes catalans se sont rassemblés le long d’une large promenade au pied de la colline pour tenter de dynamiser leur mouvement en berne pour créer un nouvel État dans ce coin du nord-est de l’Espagne qui borde la France.

Le son des railleries lointaines pouvait être entendu de loin alors que Macron et Sánchez passaient en revue les soldats espagnols avant que les hymnes nationaux ne soient joués à l’arrivée. Au nord de Barcelone, des manifestants ont perturbé la circulation sur une autoroute. Il y a eu une brève bagarre entre les manifestants et la police dans le centre de Barcelone après la dispersion de la manifestation pacifique. Mais les moments de tension étaient bien loin des affrontements généralisés et violents observés ces dernières années.

Sánchez a dépensé pas mal de capital politique pour désamorcer le mouvement séparatiste, avec des pardons pour les dirigeants emprisonnés d’une tentative de sécession ratée en 2017 et de récentes réformes juridiques. Alors que cela a réussi à réduire les tensions en Catalogne, il y a toujours un groupe hardcore qui refuse de s’en aller.

Le chef régional de Catalogne, Pere Aragonès, a accueilli Macron et Sánchez à l’extérieur du musée, mais a ensuite rompu le protocole en partant avant la photo de groupe et les hymnes.

“Il y a eu une tentative (par Sánchez) d’utiliser le sommet d’aujourd’hui pour imposer une fausse vision de la réalité, pour donner l’impression que le conflit politique entre la Catalogne et l’État espagnol a été résolu”, a déclaré Aragonès. “Mais rien n’est plus éloigné de la vérité.”

Sánchez s’est dit reconnaissant qu’Aragonès se soit présenté et a souligné le choix de Barcelone comme son choix pour la signature du traité.