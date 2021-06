Les dirigeants économiques mondiaux appellent à 50 milliards de dollars de la part des pays riches

Des personnes portant des masques protecteurs attendent de recevoir une dose de COVISHIELD, un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) fabriqué par le Serum Institute of India, dans un centre de vaccination à New Delhi, en Inde, le 4 mai 2021.

Les dirigeants économiques mondiaux ont appelé les pays les plus riches du monde à fournir un financement de 50 milliards de dollars pour accélérer la distribution du vaccin Covid-19 à travers le monde et aider à mettre fin à la pandémie.

Les chefs du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation mondiale du commerce ont déclaré mardi que les nations doivent agir avant que le virus ait une chance de se propager dans les pays non vaccinés et d’évoluer vers de nouvelles variantes plus dangereuses.

Le groupe, qui a publié un éditorial dans les journaux du monde entier cette semaine, a déclaré qu’il y avait une pandémie à deux voies avec des pays plus riches vaccinant une grande partie de leur population tandis que les pays plus pauvres qui ont reçu moins de 1% des vaccins administrés ainsi loin «d’être laissé pour compte».

« Alors même que certains pays riches discutent déjà du déploiement des injections de rappel auprès de leurs populations, la grande majorité des habitants des pays en développement – même les agents de santé de première ligne – n’ont toujours pas reçu leur première injection », selon l’éditorial signé. par la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Président de la Banque mondiale David Malpass et le Directeur général de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala.

«À l’heure actuelle, il est devenu parfaitement clair qu’il n’y aura pas de reprise à grande échelle sans la fin de la crise sanitaire. L’accès à la vaccination est essentiel pour les deux», ont-ils écrit, notant que 50 milliards de dollars généreront quelque 9 billions de dollars de production mondiale supplémentaire en 2025 en accélérant la fin de la pandémie.

L’argent servirait à augmenter la capacité de fabrication, l’offre et la livraison, ce qui accélérerait la distribution équitable des produits de diagnostic, de l’oxygène, des traitements, des fournitures médicales et des vaccins.

« La coopération sur le commerce est également nécessaire pour garantir la libre circulation transfrontalière et augmenter les approvisionnements en matières premières et en vaccins finis », ont-ils déclaré.

Ils ont dit que cet argent est « un investissement relativement modeste des gouvernements par rapport aux billions dépensés sur les plans de relance nationaux et aux billions perdus en production économique perdue ».

« Les membres de l’OMC peuvent et doivent agir sur les trois fronts », a déclaré Okonjo-Iweala de l’OMC. L’OMC compte actuellement des membres de 159 pays du monde entier.

L’OMS a déclaré la semaine dernière que l’Afrique avait besoin d’au moins 20 millions de doses de vaccin AstraZeneca Covid au cours des six prochaines semaines pour obtenir la deuxième série de vaccins contre les personnes qui ont déjà reçu la première. Le continent n’a reçu que 1% de tous les vaccins administrés dans le monde et a besoin de 200 millions de doses supplémentaires de tout vaccin Covid-19 autorisé pour vacciner 10% du continent d’ici septembre.

«Plus de 700 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, mais plus de 87% sont allées dans des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, tandis que les pays à faible revenu n’en ont reçu que 0,2%», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom, lors d’une séance d’information le mois dernier. .

De nombreux pays ont dû compter sur COVAX pour leurs doses, une collaboration mondiale d’organisations comme l’OMS et l’UNICEF pour accélérer la production et la livraison des vaccins Covid-19 à travers le monde.

L’OMS et ses partenaires COVAX espèrent vacciner 30% de la population dans tous les pays d’ici la fin de 2021, s’ils obtiennent un financement suffisant.

« Cela peut même atteindre 40% grâce à d’autres accords et augmenter les investissements, et au moins 60% d’ici la première moitié de 2022 », ont déclaré les dirigeants de l’agence.