Les dirigeants du Tennessee GOP s’engagent à interdire les soins aux jeunes transgenres

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Les meilleurs républicains du Tennessee ont promis vendredi de faire pression pour certaines des politiques anti-transgenres les plus strictes aux États-Unis lors d’un rassemblement vendredi, où des centaines de personnes ont applaudi en signe de soutien alors que les militants des droits LGBTQ criaient en signe de protestation.

Le rassemblement survient près d’un mois après la diffusion d’une vidéo d’un médecin du Vanderbilt University Medical Center déclarant que les procédures d’affirmation de genre sont « d’énormes sources d’argent » pour les hôpitaux. Un autre membre du personnel a déclaré que toute personne ayant une objection religieuse devrait démissionner.

Les vidéos ont rapidement suscité l’indignation parmi les législateurs du GOP, dont beaucoup se présentent aux élections cette année, qui ont rapidement appelé à une enquête sur l’hôpital de Nashville – bien qu’aucune agence d’application de la loi n’ait confirmé l’avoir fait. Pendant ce temps, VUMC dit qu’ils ont fourni en moyenne cinq chirurgies d’affirmation de genre à des mineurs de plus de 16 ans – aucun plus jeune – chaque année depuis l’ouverture de sa clinique transgenre en 2018, mais ils ont depuis suspendu ces procédures pour revoir leurs politiques.

Vendredi, le représentant de l’État du Tennessee William Lamberth et le sénateur Jack Johnson, les chefs de la majorité du GOP à la Chambre et au Sénat, ont promis que le premier projet de loi à présenter pour la prochaine session de 2023 serait une interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs.

“Nous allons le faire, vous avez notre parole”, a déclaré Johnson à la foule.

Parmi les autres orateurs figuraient la sénatrice républicaine américaine Marsha Blackburn, le commentateur conservateur Matt Walsh et l’ancien candidat au Congrès Robby Starbuck. La majorité des orateurs ont réprimandé et moqué ceux qui ont hué et n’étaient pas d’accord de manière audible.

Plusieurs membres des Proud Boys, un groupe d’extrême droite, étaient également présents. Certaines pancartes portées par les participants appelaient au meurtre de médecins qui fournissaient des soins d’affirmation de genre aux mineurs. Beaucoup ont échangé des jurons, d’autres ont tenté de noyer les haut-parleurs en jouant de la musique et en allumant des sirènes.

Le Tennessee a attiré l’attention au fil des ans pour avoir introduit et promulgué plus de lois anti-LGBTQ que tout autre État. Cette tendance ne montre aucun signe d’arrêt en raison de la publication des vidéos VUMC divulguées.

On s’attend presque certainement à ce que de telles propositions soient contestées devant les tribunaux. Un juge fédéral a déjà bloqué une loi interdisant aux médecins de proposer un traitement hormonal de confirmation du sexe, des bloqueurs de la puberté ou une intervention chirurgicale à toute personne de moins de 18 ans. Pendant ce temps, une loi similaire a été bloquée en Alabama en mai. Les deux affaires sont toujours en cours.

En 2021, Lee a signé une loi interdisant aux médecins de fournir un traitement hormonal de confirmation du sexe aux mineurs prépubères. À ce jour, personne n’a légalement contesté la loi, car les experts médicaux affirment qu’aucun médecin du Tennessee ne le fait.

Kimberlee Kruesi, Associated Press