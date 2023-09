Les dirigeants du Sud exigent la fin du « pillage de l’ordre international » | Nouvelles

Le dirigeant cubain affirme que les pays du Sud doivent « changer les règles du jeu » de l’ordre international après des siècles de domination des riches nations occidentales faisant passer leurs propres intérêts en premier.

Le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que les pays en développement étaient aujourd’hui les principales victimes d’une « crise multidimensionnelle » dans le monde, allant d’un « commerce inégal abusif » au changement climatique dévastateur.

« Après tout ce temps pendant lequel le Nord a organisé le monde selon ses intérêts, c’est maintenant au Sud de changer les règles du jeu », a déclaré Diaz-Canel à l’ouverture du sommet du G77+Chine à La Havane.

Les pays émergents représentent 80 pour cent de la population mondiale. La réunion intervient à un moment de frustration croissante à l’égard de l’ordre mondial dirigé par l’Occident en raison de divergences croissantes sur la guerre russe en Ukraine, la lutte contre le changement climatique et le système économique mondial.

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est joint à 30 chefs d’État et de gouvernement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine lors de cette réunion de deux jours.

À l’ouverture de la réunion vendredi, Guterres a appelé à un monde « plus représentatif et plus réactif aux besoins des économies en développement », soulignant que les nations étaient « piégées dans un enchevêtrement de crises mondiales ».

Même si de nombreux pays du G77 ont contribué à sortir des millions de personnes de la pauvreté, ils sont toujours confrontés à la faim, à l’inflation, aux catastrophes climatiques et à la dette, et n’ont pas reçu suffisamment d’aide, a-t-il déclaré.

« La conclusion est claire : le monde laisse tomber les pays en développement », a déclaré António Guterres en espagnol.

Le bloc a été créé par 77 pays du Sud en 1964 « pour articuler et promouvoir leurs intérêts économiques collectifs et renforcer leur capacité de négociation commune », selon le site Internet du groupe.

Des dirigeants latino-américains tels que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le vénézuélien Nicolas Maduro, le colombien Gustavo Petro et l’argentin Alberto Fernandez sont présents au sommet, aux côtés du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, de l’angolais Joao Lourenço et du président mozambicain Filipe Nyusi.

Un ordre international « injuste »

La Chine est représentée par le haut responsable du Parti communiste, Li Xi, qui a déclaré que son pays « fera toujours de la coopération Sud-Sud une priorité » dans ses relations avec le monde extérieur.

Fernandez a déclaré que la pandémie de coronavirus a marqué un changement d’époque en « révélant l’inégalité » dans l’accès des pays aux vaccins, notant que « 90 % des vaccins étaient entre les mains de 10 pays ».

La réunion devrait se conclure samedi par une déclaration soulignant « le droit au développement dans un ordre international de plus en plus exclusif, injuste, injuste et pilleur », avait déclaré plus tôt le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, aux journalistes.

Un projet de déclaration finale souligne les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les pays en développement et comprend « un appel à l’établissement d’un nouvel ordre économique mondial », a-t-il déclaré.

Le sommet a lieu quelques jours seulement avant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« La voix du G77 et de la Chine sera toujours essentielle aux Nations Unies », a déclaré António Guterres. « Et je compte sur votre groupe, qui est depuis longtemps champion du multilatéralisme, pour intensifier ses efforts, utiliser son pouvoir et lutter – défendre un système ancré dans l’égalité ; défendez un système prêt à inverser l’injustice et la négligence des siècles.