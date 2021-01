PARIS (AP) – La protection de la biodiversité mondiale était à l’ordre du jour lundi des dirigeants mondiaux lors du One Planet Summit, qui se tenait par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus.

Le sommet d’une journée se concentrera sur quatre grands thèmes: la protection des écosystèmes terrestres et marins; promouvoir l’agroécologie, une manière plus durable de cultiver des aliments; augmenter le financement pour protéger la biodiversité; et identifier les liens entre la déforestation et la santé des humains et des animaux.

Une trentaine de dirigeants, de responsables gouvernementaux et d’organisations internationales étaient présents, dont le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Boris Johnson et le premier ministre canadien Justin Trudeau. La Chine sera représentée par le vice-premier ministre Han Zheng.

L’événement, organisé par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale, se déroule en l’absence de hauts responsables des États-Unis, alors que le président élu Joe Biden, un ardent défenseur des questions climatiques, ne prend ses fonctions que le 1er janvier. 20. Parmi les autres absences notables figurent les dirigeants de la Russie, de l’Inde et du Brésil.

Les organisateurs espèrent fusionner la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité car les experts affirment que les deux problèmes sont interconnectés et que toute solution doit l’être également.

L’ONU a souligné que «la pandémie du COVID-19 a été un rappel dramatique de l’importance de la nature pour notre vie quotidienne et nos économies».

«La biodiversité représente le capital naturel du monde, mais l’exploitation, la pollution et le changement climatique causent des dommages irréversibles aux écosystèmes», a déclaré l’ONU avant le sommet.

Les discussions de lundi visent à préparer les négociations pour fixer des objectifs de biodiversité pour la prochaine décennie lors d’une conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se tiendra en Chine en octobre, après avoir été reportée l’année dernière en raison de la pandémie. Le sommet mondial sur le climat de l’ONU, la COP26, a également été reporté en novembre.

Le sommet entend également renforcer la Coalition Haute Ambition pour la Nature et les Hommes, lancée en 2019 par le Costa Rica, la France et la Grande-Bretagne pour fixer un objectif de protection d’au moins 30% de la planète, y compris la terre et la mer, d’ici 2030.

Une conférence parallèle lundi se concentre sur l’investissement pour le projet de la Grande Muraille Verte de l’Afrique, qui implique des efforts gigantesques pour empêcher le désert du Sahara de s’étendre vers le sud. Lancé en 2007, le programme consiste à planter un arc d’arbres parcourant 7 000 kilomètres (4 350 miles) à travers l’Afrique – du Sénégal le long de l’Atlantique jusqu’à Djibouti dans le golfe d’Aden.

Les écrivains AP Science and Environment Seth Borenstein et Christina Larson ont contribué à l’histoire.