Une trentaine de dirigeants, de responsables gouvernementaux et d’organisations internationales étaient présents, dont le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Boris Johnson et le premier ministre canadien Justin Trudeau. La Chine est représentée par le vice-Premier ministre Han Zheng.

Organisé par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale, l’événement se déroulera en l’absence de hauts responsables américains alors que le président élu Joe Biden, fervent partisan des questions climatiques, ne prendra ses fonctions qu’en janvier. 20. Parmi les autres absences notables figurent les dirigeants de la Russie, de l’Inde et du Brésil.

Les organisateurs espèrent fusionner la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité car les experts affirment que les deux problèmes sont liés et que toute solution devrait l’être aussi.

L’ONU a souligné que «la pandémie du COVID-19 est un rappel dramatique de l’importance de la nature pour notre vie quotidienne et notre économie».

« La biodiversité représente le capital naturel du monde, mais l’exploitation, la pollution et le changement climatique causent des dommages irréversibles aux écosystèmes », a déclaré l’ONU avant le sommet.

Le sommet vise également à renforcer la Coalition Haute Ambition pour la Nature et les Hommes, lancée par le Costa Rica, la France et le Royaume-Uni en 2019, pour cibler au moins 30% de la planète d’ici 2030. y compris terre et mer.