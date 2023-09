Les dirigeants du service postal américain rencontrent la communauté des affaires de Poway

De l’amélioration de la livraison à l’adoption de nouvelles technologies et de véhicules économes en énergie, les dirigeants du service postal américain ont partagé leurs objectifs avec la communauté des affaires de Poway lors d’une réunion spéciale à Old Poway Park.

La réunion du Conseil des clients postaux du 19 septembre était l’une des nombreuses réunions organisées aux États-Unis pour célébrer la semaine du Conseil national des clients postaux, du 18 au 22 septembre. Ce type de réunions, ainsi que les programmes éducatifs, les cliniques de courrier et les séminaires, aident le personnel postal à se connecter avec les entreprises. clients, ont déclaré les responsables.

La session au Templars Hall dans Old Poway Park a débuté avec une vidéo du ministre des Postes des États-Unis, Louis DeJoy, soulignant le plan stratégique du service postal sur une décennie, Delivering for America. Lancé au printemps 2021, il trace une voie à long terme pour garantir l’autosuffisance financière du service postal américain, a déclaré DeJoy.

Ses changements comprennent l’expansion du transport terrestre d’un océan à l’autre, la création d’une flotte économe en carburant avec des véhicules postaux électriques et l’investissement dans la modernisation des installations.

« Aujourd’hui, nous essayons de nous propulser vers l’avenir, d’adopter de nouvelles stratégies et d’être compétitifs sur le marché », a déclaré DeJoy dans la vidéo. « L’organisation est mieux préparée aux défis futurs grâce à des personnes très motivées et une direction engagée. »

Les employés du service postal américain et les représentants des entreprises se sont réunis en réseau lors de la réunion du Conseil des clients postaux du 19 septembre à Poway. (Julie Gallant)

La conférencière principale Judith De Torok, vice-présidente des affaires générales du service postal américain, a déclaré que l’amélioration du service faisait partie des initiatives de Delivering for America.

Selon De Torok, 98 pour cent des livraisons nationales de courrier et de colis arrivent à destination dans les trois jours. Depuis l’exercice 2021, les livraisons de courrier de première classe ont augmenté de 10 pour cent, le courrier marketing de 8,2 pour cent et les périodiques de 13,2 pour cent.

Le service postal américain se concentre également sur le personnel, les mises à jour technologiques, les livraisons au sol et les améliorations économes en énergie des véhicules et des bâtiments, a-t-elle déclaré.

On estime que 9 000 employés seront embauchés pour les emplois saisonniers de pointe à l’échelle nationale, a déclaré De Torok. Des salons de l’emploi pour les postes locaux ont lieu un jeudi sur deux au bureau de poste de Rancho Bernardo.

De Torok a déclaré que 150 000 employés temporaires avaient été convertis en postes permanents aux États-Unis.

Le service postal cherche également des moyens de devenir efficace dans le traitement du courrier, c’est pourquoi il investit dans des machines qui gèrent le traitement des colis, des codes QR pour l’impression des frais de port et des kiosques libre-service, a-t-elle déclaré.

« Les points de vente au détail resteront ouverts », a-t-elle déclaré. « Nous voulons nous assurer que les clients disposent d’autant de points d’accès que possible. »

Les services de livraison sont également modifiés en s’appuyant davantage sur le transport terrestre utilisant des véhicules électriques ou d’autres véhicules économes en énergie. L’année prochaine, environ 10 000 véhicules postaux électriques seront introduits ainsi que des véhicules alimentés par batterie, a déclaré De Torok. De même, les bâtiments du service postal seront modernisés avec des caractéristiques économes en énergie telles que des toits solaires et des systèmes de chauffage et de refroidissement économes en énergie. Ces changements seront bénéfiques pour l’environnement mais rendront également le service postal plus compétitif, a-t-elle déclaré.

D’autres initiatives consistent à travailler avec des collèges et des universités pour former les futurs postiers, ainsi qu’à mettre en place des programmes de mentorat pour combler les écarts générationnels au sein de la main-d’œuvre, a-t-elle déclaré.

« Le ministre des Postes est plein d’énergie, et tout le monde est engagé dans les changements et est enthousiasmé par l’avenir », a déclaré De Torok. « Le courrier est l’élément vital du service postal, mais l’avenir, ce sont les colis. Au fur et à mesure que nous repenserons le réseau, nous intégrerons le courrier et les colis.

Ron Stroman, du Conseil des gouverneurs du service postal américain, a discuté des politiques de tarification.

Il a expliqué que la livraison du courrier avait commencé à décliner au début des années 2000 en raison des détournements numériques et de la révolution du commerce électronique.

« Au début des années 2000, nous étions plutôt rentables, mais nous n’avons pas progressé assez vite », a-t-il déclaré. « Nous sommes restés avec une approche traditionnelle du courrier et c’était une erreur stratégique. Nous le payons maintenant. Vous devez changer et vous devez être prêt à changer rapidement.

Ron Stroman, du Conseil des gouverneurs du service postal américain, a présenté des informations sur les politiques de tarification. (Julie Gallant)

Stroman a déclaré que le service postal a été confronté à un autre tournant historique avec la pandémie de COVID, lorsque les postiers ont risqué leur vie pour livrer le courrier et les colis, a-t-il déclaré.

« Cela a amené les gens à reconnaître l’importance du service postal américain », a déclaré Stroman. « Nous avons livré des médicaments vitaux et des bulletins de vote par correspondance. Notre démocratie a été sauvée par le fait que nos postiers étaient prêts à sortir et à distribuer les bulletins de vote par correspondance.»

La reconnaissance de l’importance du service a stimulé la législation sur la réforme postale et a donné au service postal américain un pouvoir de tarification, ce qui permettra à l’organisation d’économiser 48 milliards de dollars sur 10 ans, a déclaré Stroman.

À l’avenir, Stroman a déclaré que le service postal américain résoudrait ses problèmes financiers en investissant dans son réseau, ses installations et ses véhicules électriques. Mais des augmentations de prix deux fois par an sont nécessaires pour compenser une baisse du volume du courrier, qui est en partie le résultat d’une réduction du courrier lié au marketing et à la publicité, a-t-il expliqué.

« Nos prix sont plafonnés, nous ne pouvons donc augmenter les prix que dans la mesure autorisée par la Commission de régulation postale des États-Unis », a-t-il déclaré aux participants.

Les participants, de gauche à droite, Summer Gould, responsable des comptes chez Neyenesch Printers, Alicia Milan, coprésidente du Conseil des clients postaux de San Diego, et Shawn Zarkoski, responsable des relations clients. (Julie Gallant)

Un autre problème auquel le service postal s’attaque est la rapidité de livraison. À mesure que des changements sont apportés à l’ensemble du réseau, Stroman s’est déclaré optimiste quant à la rapidité de livraison des lettres et des supports marketing.

« Je peux vous dire qu’au niveau du conseil d’administration, nous avons fait pression pour augmenter les délais de livraison des lettres et du courrier marketing », a-t-il déclaré. « Nous avons parlé d’innovations. De mon point de vue, nous nous engageons à en faire le meilleur réseau au monde. Nous avons des défis financiers mais ensemble, nous pouvons les surmonter.