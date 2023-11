Les dirigeants du Sénat envisagent de prolonger la surveillance de la NSA en utilisant un projet de loi incontournable

Les dirigeants du Sénat américain ont discuté de projets visant à prolonger l’article 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) au-delà de la date limite du 31 décembre en modifiant ce mois-ci la législation qui doit être adoptée.

Un haut responsable du Congrès a déclaré à WIRED que les bureaux de direction et des sources judiciaires ont tous deux révélé que des discussions étaient en cours pour sauver le programme de l’article 702 à court terme en attachant un amendement l’étendant à un projet de loi qui est cruellement nécessaire pour prolonger le financement fédéral et éviter un gouvernement. arrêt dans une semaine.

Le programme, prolongé pour la dernière fois en 2018, expirera à la fin de l’année. Sans un vote pour réautoriser le 702, le gouvernement américain perdra sa capacité à obtenir des « certifications » d’un an obligeant les entreprises de télécommunications à mettre sur écoute les appels, les messages texte et les courriels à l’étranger sans se voir signifier de mandats individuels ou d’assignations à comparaître.

Que l’autorité soit réautorisée avant son expiration le 1er janvier ou non, la surveillance réelle se poursuivra probablement jusqu’au printemps, lorsque les certifications de cette année expireront.

Étendre le programme en le rattachant à un autre projet de loi que le Congrès ne peut éviter est une manœuvre politique risquée qui provoquera des troubles importants parmi une majorité de législateurs de la Chambre et un certain nombre de sénateurs qui travaillent à réformer le programme 702. L’une des principales priorités des défenseurs de la vie privée est de restreindre la capacité des forces de l’ordre fédérales à utiliser 702 données collectées « accidentellement » sur des Américains. Le programme 702 collecte les communications provenant de deux sources : les fournisseurs de services Internet et les entreprises qui effectuent le trafic entre eux. Cette dernière source est moins fréquemment exploitée mais intercepte une plus grande quantité de communications nationales.

Un assistant de Jim Jordan, président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a déclaré que Jordan était fermement du côté des réformateurs et qu’il ne soutiendrait pas la prolongation du 702 par le biais d’une mesure temporaire. Chuck Schumer, le chef de la majorité sénatoriale, n’a pas répondu à une demande de commentaires jeudi après-midi.

« La sécurité de l’Amérique et les droits de ses citoyens exigent plus qu’une solution à court terme. Le Congrès a eu toute l’année pour examiner et aborder cette question politique cruciale », déclare James Czerniawski, analyste politique principal à l’organisation à but non lucratif Americans for Prosperity. « Faire une prolongation à court terme lance la balle sur les réformes critiques désespérément nécessaires à ce programme visant à protéger les libertés civiles des Américains. »

Bien que la surveillance des appels américains soit illégale et inconstitutionnelle sans mandat fondé sur une cause probable, le gouvernement est autorisé à collecter les appels nationaux à des fins spécifiques de sécurité nationale dans le cadre de procédures créées pour minimiser son accès ultérieur à ces appels. L’Agence américaine de sécurité nationale, qui assure la surveillance électronique pour le compte du Pentagone, n’est autorisée qu’à écouter les étrangers se trouvant à l’étranger. Cependant, ces étrangers, dont beaucoup sont probablement des fonctionnaires du gouvernement et non des criminels ou des terroristes, échangent fréquemment des appels et des courriels avec des personnes aux États-Unis, et ceux-ci sont également collectés.