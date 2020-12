Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le haut fonctionnaire de l’Union européenne devraient discuter de l’état d’avancement des discussions commerciales post-Brexit plus tard samedi après que les négociateurs ont interrompu les négociations en raison de leur incapacité à surmonter un éventail de différences.

Des mois de négociations ont abouti à un accord sur une série de questions, mais de sérieuses divergences subsistent sur les «règles du jeu équitables» – les normes que le Royaume-Uni doit respecter pour exporter dans le bloc – et sur la manière dont les futurs différends sont résolus. C’est la clé pour l’UE, qui craint que la Grande-Bretagne ne réduise les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques, devenant ainsi un rival économique à faible réglementation aux portes de l’Union.

Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE le 31 janvier, il reste dans le marché unique sans droits de douane et l’union douanière de l’Union jusqu’à la fin de cette année. Un accord commercial d’ici là garantirait l’absence de droits de douane et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait encore des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.