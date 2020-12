Par Gabriela Baczynska, John Chalmers et Elizabeth Piper

BRUXELLES / LONDRES (Reuters) – Les dirigeants britanniques et européens se rencontreront face à face pour tenter de sceller un accord commercial post-Brexit après avoir échoué à nouveau à réduire leurs différences lundi, augmentant les chances d’une séparation désordonnée des chemins à la fin du mois.

À un peu plus de trois semaines avant que la Grande-Bretagne n’achève son voyage hors du bloc, une source du gouvernement britannique a déclaré qu’il y avait «toutes les chances que nous n’y arriverions pas» et les responsables de l’UE ont déclaré que les négociations avaient reculé.

Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne en janvier, les deux parties sont bloquées sur trois problèmes, ce qui laisse entrevoir ce que de nombreuses entreprises considèrent comme leur scénario de cauchemar – aucun accord pour régir environ 1 billion de dollars de commerce annuel.

Le Premier ministre Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le moment n’a pas encore été confirmé, ce qui, selon certains, sera un dernier lancer de dés pour conclure un accord commercial.

Mais il ne devrait pas faire coïncider son voyage avec un sommet de l’UE jeudi et vendredi.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les négociateurs étaient confrontés à une date butoir mercredi, avant le sommet, pour empêcher un scénario de « non-accord » lorsque le Royaume-Uni quitterait l’orbite de l’UE le 31 décembre, ce qui toucherait les économies des deux parties et aggraverait la douleur. la pandémie COVID-19.

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont convenu d’intensifier la planification d’urgence pour les effets d’un « no deal » sur leurs économies lorsqu’ils se réuniront pour le sommet.

« Les conditions d’un accord ne sont pas réunies en raison de divergences persistantes sur des questions critiques », ont déclaré von der Leyen et Johnson dans un communiqué conjoint après leur appel, qui faisait suite à une conversation tout aussi infructueuse samedi.

« Nous avons demandé à nos négociateurs en chef de préparer un aperçu des différences restantes à discuter en personne dans les prochains jours », ont-ils déclaré. Le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que Johnson se rendrait à Bruxelles pour la réunion.

Une source de haut niveau du gouvernement britannique a décrit les négociations comme étant « dans la même situation que vendredi. Nous n’avons fait aucun progrès tangible ».

« Il est clair que cela doit maintenant se poursuivre politiquement. Bien que nous ne considérions pas ce processus comme clos, les choses semblent très délicates et il y a toutes les chances que nous n’y arriverons pas », a déclaré la source.

TUMBLES DE LIVRE

La livre sterling a chuté, montrant à quel point les investisseurs perdent confiance dans la conclusion d’un accord.

La Grande-Bretagne, qui a rejoint l’UE en 1973, a officiellement quitté le bloc le 31 janvier, mais vit depuis lors dans une période de transition au cours de laquelle les règles sur le commerce, les voyages et les affaires restent inchangées.

Depuis des semaines, les deux parties se disputent les droits de pêche dans les eaux britanniques, garantissant une concurrence loyale aux entreprises et les moyens de résoudre les futurs différends. Les deux se sont appelés à faire des compromis pour conclure un accord sur la ligne.

L’incapacité de parvenir à un accord obstruerait les frontières, bouleverserait les marchés financiers et perturberait les chaînes d’approvisionnement délicates à travers l’Europe et au-delà alors que le monde tente de faire face au coût économique considérable de la pandémie COVID-19.

À quelques jours seulement pour parvenir à un accord et le faire approuver, la plupart des sources de l’UE et du Royaume-Uni ont convenu qu’il était maintenant temps pour les dirigeants politiques d’intervenir et de prendre la décision de changer suffisamment de positions pour permettre une percée.

Dans un rameau d’olivier vers l’UE, la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle pourrait supprimer les clauses de la législation qui enfreindraient son accord sur le Brexit, signé il y a quelques mois à peine avec l’UE, et réviserait les dispositions d’un autre projet de loi si les négociations sur l’accord de retrait progressaient.

La Grande-Bretagne admet que les clauses enfreignent le droit international mais affirme qu’elles constituent un filet de sécurité essentiel qui garantirait l’intégrité du Royaume-Uni.

