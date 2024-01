Les dirigeants du réseau pro-Trump OAN pourraient s’être « engagés dans des activités criminelles » tout en faisant la promotion de mensonges électoraux de 2020, affirme Smartmatic

CNN

—



Au lendemain des élections de 2020, le président du réseau d’extrême droite One America News a envoyé un email potentiellement explosif à l’ancien avocat de la campagne Trump. Sidney Powellavec une feuille de calcul prétendant contenir les mots de passe des employés de la société de technologie de vote Smartmatic, selon des documents déposés au tribunal.

L’existence de la feuille de calcul a été récemment révélée par Smartmatique, qui poursuit OAN pour diffamation. CNN a identifié les personnes impliquées dans les échanges de courriers électroniques en examinant les dossiers judiciaires de trois affaires distinctes découlant des élections de 2020.

Les avocats de Smartmatic ont déclaré à un juge fédéral que l’e-mail et la feuille de calcul ci-jointe suggèrent que les dirigeants d’OAN « pourraient s’être engagés dans des activités criminelles » parce qu’ils « semblent avoir violé les lois nationales et fédérales concernant la confidentialité des données ».

Les archives judiciaires ne disent pas comment OAN a obtenu la feuille de calcul, ni si les supposés mots de passe Smartmatic étaient authentiques. Personne de l’OAN n’a été accusé de crimes. Mais cela s’est produit à un moment où OAN, Powell et d’autres sur leur orbite étaient agressivement colporter de fausses allégations qu’il y a eu une fraude électorale massive en 2020, et que Smartmatic était à blâmer.

Selon les documents déposés devant le tribunal, les mots de passe supposés ont été partagés à peu près au même moment où Powell, ses associés et d’autres partisans de Trump tentaient de le faire. accéder de manière inappropriée aux systèmes de vote à travers le pays, pour prouver leurs fausses allégations de fraude électorale.

L’échange de courriels du 8 janvier 2021 entre le président de l’OAN, Charles Herring, et Powell est récemment apparu comme un point chaud dans le procès en diffamation de Smartmatic contre le réseau pro-Trump. L’e-mail n’est pas public, mais Smartmatic a révélé une partie de son contenu dans un dossier public après avoir obtenu les éléments du processus de découverte.

Bien que les documents publics de Smartmatic n’aient pas identifié l’expéditeur ou le destinataire de l’e-mail, les archives judiciaires d’un autre procès lié à 2020 confirment que Herring et Powell ont échangé des e-mails à la même date. Les communications des deux hommes sur la prétendue feuille de calcul Smartmatic, qui n’ont pas été rapportées auparavant, ressuscitent les questions qui taraudent OAN depuis des années concernant sa tendance à brouiller les frontières entre le journalisme d’opinion et le plaidoyer politique effronté.

Smartmatic a a poursuivi OANPowell et autres alliés de Trump et médias de droite, réclamant des milliards de dollars de dommages et intérêts pour leurs mensonges électoraux de 2020. Après que l’ancien président Donald Trump ait perdu les élections, ils ont répandu des affirmations sans fondement selon lesquelles le logiciel électoral de Smartmatic et d’une autre société avait fait passer des millions de votes de Trump à Joe Biden.

OAN et Powell combattent les affaires de diffamation et nient tout acte répréhensible.

« OAN nie que son équipe de direction « puisse s’être engagée dans des activités criminelles ». Cette vague accusation est une tentative maladroite de salir OAN et de détourner l’attention de la propre mauvaise conduite de Smartmatic », a déclaré l’avocat d’OAN, Charles Babcock, dans un communiqué.

Babcock a souligné les accusations fédérales portées contre un ancien haut responsable électoral des Philippines, qui aurait a reçu des pots-de-vin de Smartmatic. Ils nient tous deux les allégations.

Powell séparément a plaidé coupable en octobre à six délits mineurs dans la vaste affaire de subversion électorale en Géorgie, découlant de son rôle dans le complot visant à pirater le logiciel de vote dans le comté de Coffee. Cette violation s’est produite un jour avant que Herring ne lui envoie la feuille de calcul.

Powell et les autres alliés de Trump impliqués dans les violations voulaient examiner les systèmes pour corroborer leurs théories de fraude – dont elle faisait simultanément la promotion sur OAN, Fox News et Newsmax, bien qu’on leur ait dit que leurs affirmations étaient sans fondement.

Ils ont entrepris ces efforts après Trump propositions farfelues repoussées de Powell et d’autres à signer un décret ordonner aux militaires de saisir les machines à voter.

Les révélations ont été révélées par Smartmatic dans le cadre d’un effort visant à convaincre le juge dans son affaire contre OAN que le réseau retient des documents clés dans le processus de découverte.

“La découverte de l’équipe de direction (de l’OAN) est essentielle pour établir une malveillance réelle, car l’équipe de direction (de l’OAN) pourrait s’être engagée dans des activités criminelles pour faire avancer les allégations de fraude électorale en général et les allégations de fraude de Smartmatic en particulier”, ont écrit les avocats de Smartmatic dans un dossier judiciaire déposé en décembre. qui mentionnait la feuille de calcul.

Les avocats de la société ont en outre allégué que « les découvertes faites à ce jour ont également révélé que certains membres de l’équipe de direction (de l’OAN) semblent avoir violé les lois nationales et fédérales concernant la confidentialité des données dans le cadre de la promotion d’allégations de fraude électorale. »

L’avocat principal de Smartmatic, Erik Connolly, a déclaré dans une déclaration sous serment que l’échange de courriers électroniques avec la feuille de calcul concernait « des membres de l’équipe de direction (de l’OAN) » et « un individu qui a déjà plaidé coupable de crimes liés aux élections de 2020 ».

CNN n’a pas examiné de manière indépendante les e-mails ou la feuille de calcul. On ne sait pas si la feuille de calcul a des liens avec la violation dans le comté rural de Coffee – qui a utilisé le logiciel de Dominion Voting Systems, et non de Smartmatic, lors des élections de 2020.

Herring et un avocat de Powell n’ont fait aucun commentaire sur cette histoire.

OAN s’est imposé comme peut-être le plus extrême des médias pro-Trump. Et ses journalistes ont parfois franchi les limites de la politique de droite.

La chaîne, peu regardée, donne régulièrement du temps d’antenne aux théories du complot sans fondement qui soutiennent Trump. La chaîne même travaillé en étroite collaboration avec Agents russes sur un documentaire de style propagande lors de la première destitution de Trump en 2019 sur des allégations selon lesquelles il aurait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur ses rivaux politiques. L’un de ses correspondants, qui est également avocat, a même travaillé avec L’équipe juridique de Trump va renverser les résultats des élections de 2020.

Un autre dossier judiciaire récent dans une affaire connexe suggère que le père de Herring, le fondateur d’OAN, Robert Herring, a ensuite envoyé la même feuille de calcul ou une feuille de calcul similaire au PDG de MyPillow, Mike Lindell, qui a défendu la fausse affirmation que Smartmatic et Dominion ont truqué les élections de 2020.

Le dossier, émanant d’un ancien employé de Dominion, indique que Robert Herring a transmis à Lindell un e-mail provenant de son fils, Charles, et qu’il contenait « des informations de mot de passe pour les employés de plusieurs fournisseurs de systèmes de vote ». Le dossier, provenant d’une affaire de diffamation contre Lindell, indique que Charles Herring a envoyé ces documents par courrier électronique à Lindell en avril 2022.

Un avocat de Lindell n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Le réseau, les deux Herrings et certaines de leurs personnalités à l’antenne sont également poursuivis pour diffamation par Dominion, qui a été la cible de mensonges électoraux similaires en 2020.

OAN réglé un procès en diffamation en septembre avec l’ancien dirigeant du Dominion, Eric Coomer, dont le cas a révélé comment le réseau a travaillé en étroite collaboration avec Powell et d’autres pour mentir sur l’élection. DirecTV a également lâché le réseau d’extrême droite de sa programmation, portant un coup dur au point de vente, affectant l’audience et les revenus du réseau.