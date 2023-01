Les dirigeants du panel du 6 janvier craignent que le GOP divulgue les noms des membres du personnel de la sécurité nationale qui ont témoigné

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les dirigeants de l’enquête du comité restreint de la Chambre du 6 janvier ont demandé à la Maison Blanche d’aider à protéger l’identité des principaux témoins qui ont témoigné concernant les craintes des responsables de la Maison Blanche que le désir du président Trump de marcher jusqu’au Capitole avec une foule émeute de ses partisans ait indiqué son l’intention de monter un coup d’État contre le gouvernement qu’il dirigeait à l’époque.

Dans une lettre adressée à Richard Sauber, un avocat de la Maison Blanche qui est conseiller spécial du président Joe Biden, les représentants Bennie Thompson et Liz Cheney – président et vice-présidente du panel – ont noté que le comité était parvenu à un accord avec le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche pour obtenir le témoignage de certains membres du personnel de la Maison Blanche à condition que l’identité de ces témoins reste secrète.

M. Thompson et Mme Cheney ont déclaré que ces employés de la Maison Blanche avaient “fourni des informations très importantes pour l’enquête du comité” et que leur identité avait été protégée, mais ont averti que la dissolution du comité restreint à la fin du 117e Congrès signifie que les anciens membres du panel ” n’exercera plus de contrôle sur ce matériel, et ne pourra donc pas assurer l’exécution de l’engagement de maintenir la confidentialité de l’identité des témoins ».

“Conformément aux règles de longue date de la Chambre, les documents officiels du Comité seront archivés et passeront sous le contrôle des Archives nationales”, ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils partageaient la préoccupation d’un responsable anonyme pour “la sûreté, la sécurité et la réputation”. des témoins.

Si l’identité des témoins qui ont coopéré avec le panel est divulguée, il est fort probable qu’ils seront la cible de menaces de mort et de harcèlement de la part de M. Trump et de ses alliés de la même manière que d’autres fonctionnaires non politiques ont été ciblés après s’être exprimés ou agissant d’une manière qui les met en désaccord avec M. Trump.

Lorsque le lieutenant-colonel de l’époque Alexander Vindman, à l’époque un officier de l’armée américaine en service actif détaché auprès du Conseil de sécurité nationale, a témoigné contre M. Trump lors de l’enquête qui a conduit à son premier de deux procès en destitution, le ministère de la Défense a fait des préparatifs pour le déplacer et sa famille dans un endroit sûr en raison des menaces des partisans de M. Trump. Et lorsque des documents relatifs à la perquisition du domicile de M. Trump par le FBI le 8 août ont été rendus publics sous une forme non expurgée par les médias de droite alliés de M. Trump, deux des agents dont les noms figuraient dans les documents ont immédiatement commencé à recevoir des menaces de mort.

L’ex-directrice des communications de la Maison Blanche de M. Trump, Alyssa Farah Griffin, a déclaré au comité que le président “sait” qu’il est capable d’inciter ses partisans à menacer la vie de toute personne qu’il choisit de cibler.

“Quand il m’attaque, je reçois des menaces de mort… très précises, très violentes”, a-t-elle dit, ajoutant plus tard qu'”il s’en moque” et que “l’équipe autour” de l’ex-président connaît aussi ses propos ciblant des individus”. aboutit à ce genre de choses ».

Les témoins que le comité cherche maintenant à protéger du même sort ont fourni l’un des éléments de preuve les plus accablants révélés lors des audiences publiques de la commission l’été dernier.

Lors d’une de ces sessions, le comité a présenté des preuves et des témoignages recueillis auprès d’au moins un responsable de la Maison Blanche qui a été interrogé le 11 juillet de l’année dernière et dont l’identité a été protégée parce qu’il est toujours employé à la Maison Blanche dans un rôle de « responsable national sensible ». responsabilités en matière de sécurité ».

Le responsable a témoigné qu’ils étaient “très préoccupés” par les intentions de M. Trump le jour de l’attentat, et notamment son désir d’accompagner ses partisans au Capitole ce jour-là.

“[W]Nous savions tous ce que cela impliquait et ce que cela signifiait, que ce n’était plus un rassemblement, que cela allait passer à autre chose s’il marchait physiquement jusqu’au Capitole », a déclaré le responsable. « Je ne sais pas si vous voulez utiliser le mot « insurrection », « coup d’État », peu importe. Nous savions tous que cela passerait d’un événement public normal, démocratique, vous savez, à autre chose ».

Le comité a également présenté des journaux de discussion internes du Conseil de la sécurité nationale qui indiquaient que l’assistant militaire de M. Trump – l’officier en uniforme qui accompagne le président à tout moment et porte le soi-disant «football» qui lui permet d’autoriser la libération d’armes nucléaires – avait confirmé son le désir de marcher jusqu’au Capitole après avoir parlé à des partisans, ainsi que le fait que les assistants de M. Trump l’avaient “supplié de reconsidérer”.

Une source proche des opérations de la Maison Blanche a déclaré L’indépendant que le fait que le responsable anonyme de la Maison Blanche soit toujours employé à la Maison Blanche indique que le témoin est très probablement un fonctionnaire détaché à la Maison Blanche du Département d’État ou de la communauté du renseignement américain, ou un employé – civil ou militaire en uniforme – de l’une des unités sous les auspices du Bureau militaire de la Maison Blanche, comme l’Agence des communications de la Maison Blanche ou l’Agence des transports de la Maison Blanche.

Alors que la plupart des dossiers du panel passeront entre les mains du Comité sur l’administration de la Chambre à la fin du 117e Congrès, M. Thompson et Mme Cheney ont informé M. Sauber que les transcriptions des témoignages de ces témoins seront fournies à un fonctionnaire anonyme pour ” examen approprié, retour en temps opportun et désignation d’instructions pour un traitement approprié » par la National Archives and Records Administration, qui deviendra éventuellement le dépositaire de tous les dossiers du comité restreint.

Ils ont recommandé que le fonctionnaire fournisse aux Archives « toutes les directives écrites nécessaires concernant la nécessité de limiter la diffusion ou d’autres sensibilités ».

Dans une lettre similaire adressée au Département de la sécurité intérieure, M. Thompson et Mme Cheney ont déclaré que le panel fournissait au département toutes les transcriptions des entretiens menés avec le personnel des services secrets, et ont noté que le panel “n’exercerait plus de contrôle sur ce matériel, et ne peut donc pas assurer l’application des accords pour maintenir la confidentialité de l’une de ces transcriptions et des informations de sécurité connexes » après la dissolution du comité.

“Nous espérons que les transcriptions contenant de telles instructions feront partie du dossier historique de notre enquête conservé par les Archives nationales”, ont-ils déclaré.