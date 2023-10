Les dirigeants du New Jersey acceptent de rénover les foyers d’anciens combattants en difficulté à la suite d’une enquête cinglante du ministère de la Justice

La proposition visant à retirer les maisons de la compétence du Département d’État des Affaires militaires et des anciens combattants et à créer une nouvelle entité au niveau du cabinet a été lancée publiquement par les sénateurs démocrates depuis l’année dernière. Murphy a fait cette annonce dans une déclaration conjointe avec les sénateurs Joe Vitale (D-Middlesex), Joe Cryan (D-Union), Pat Diegnan (D-Middlesex) et Joe Lagana (D-Bergen).

« Après une discussion approfondie, nous annonçons aujourd’hui un accord conceptuel pour poursuivre les réformes structurelles de la prestation de services aux anciens combattants dans le New Jersey », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Comme le soulignent les rapports du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et de la Commission d’enquête de l’État du New Jersey, une réforme globale – allant de la garantie d’un personnel correctement rémunéré à la modernisation des infrastructures de communication et physiques, en passant par l’instauration d’une compréhension approfondie des meilleures pratiques – est nécessaire.

Plus de 200 résidents et membres du personnel sont morts dans les trois foyers pour anciens combattants gérés par l’État à cause de Covid-19 – le plus grand nombre de morts étant enregistré dans les foyers de Paramus et de Menlo Park – bien que les enquêteurs fédéraux aient déclaré que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. Le rapport cinglant du DOJ indique que les foyers pour anciens combattants de Menlo Park et Paramus étaient mal équipés au début de la pandémie, même par rapport à leurs pairs en soins de longue durée. De mauvaises pratiques de contrôle des infections et des soins médicaux médiocres ont contribué au nombre élevé de morts et continuent aujourd’hui, a constaté le DOJ.

La nouvelle agence ministérielle ne supervisera pas seulement les foyers pour anciens combattants. Dans une interview, Vitale – qui a joué un rôle clé dans la refonte proposée – a déclaré qu’elle engloberait « tous les services auxquels les anciens combattants ont droit une fois qu’ils quittent l’armée », y compris les maisons.

Vitale a également déclaré que la proposition ne serait pas terminée à la fin de la session dite du canard boiteux, la période qui suit les élections de novembre et avant le début d’une nouvelle session législative, où certaines législations avancent traditionnellement rapidement.

« Il serait malhonnête de dire que nous pourrions créer un nouveau département, détailler les ressources et la vision en deux mois », a-t-il déclaré.

Rien ne sera privatisé dans le cadre de l’accord, a ajouté Vitale.

L’accord entre le bureau du gouverneur et les législateurs créerait également un nouveau poste de « défenseur des anciens combattants » chargé d’enquêter sur les plaintes. Les foyers pour anciens combattants disposent actuellement d’un défenseur des patients ainsi que le médiateur des soins de longue durée qui supervise toutes les licences des établissements de soins de longue durée.

Vitale a comparé la scission des foyers pour anciens combattants du DMAVA à la séparation des services de protection de l’enfance du ministère des Services sociaux du New Jersey, survenue au cours de l’année dernière. début des années 2000 après que le programme de protection de l’enfance de l’État ait été confronté à des scandales.

« Vous éliminez ce qui est un problème épineux sans solution actuelle et vous le déplacez dans un nouveau palais où il reçoit l’attention qu’il mérite et, finalement, le DCF est désormais… un modèle national », a-t-il déclaré. « Où au début [DCF was] Une honte. »

L’État a versé environ 68 millions de dollars aux familles qui ont perdu des proches dans les foyers pour anciens combattants pendant la pandémie. L’État n’a pas reconnu d’actes répréhensibles dans le cadre des règlements.

Rich McGrath, porte-parole du président du Sénat Nick Scutari, a déclaré dans un courrier électronique que Scutari « soutient leurs efforts et salue leurs progrès vers des réformes efficaces » lorsqu’on lui a demandé si le leader du Sénat soutenait l’accord du bureau du gouverneur sur le déménagement des maisons des anciens combattants hors de DMAVA. .

Un porte-parole du président de l’Assemblée, Craig Coughlin, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.