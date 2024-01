Les dirigeants du NBA All-Star ont l’avantage alors que le vote entre dans les derniers jours

Comme ils l’ont fait depuis le début du vote All-Star plus tôt ce mois-ci, Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont mené leurs conférences respectives avant le All-Star Game du mois prochain, alors que la troisième et dernière série de résultats des fans a été annoncée jeudi après-midi.

Le vote se termine samedi et les partants devraient être annoncés sur TNT le 25 janvier.

Comme la semaine dernière, Antetokounmpo et James étaient largement en avance sur le reste du peloton. Antetokounmpo était globalement le premier à obtenir des voix et le seul à avoir obtenu plus de 4 millions de voix, tandis que James était en tête de l’Occident avec 3,9 millions de voix.

Vote des étoiles de la NBA LeBron James et Giannis Antetokounmpo continuent de détenir la tête du vote All-Star, qui se déroule jusqu’à samedi. Top 5 de la zone avant ouest

1. LeBron James, Lakers, 3 938 571

2. Nikola Jokic, Nuggets, 3 498 250

3. Kevin Durant, Suns, 3 466 608

4. Anthony Davis, Lakers, 1 997 084

5. Kawhi Leonard, Clippers, 1 369 909 Top 5 de la zone arrière ouest

1. Luka Doncic, Mavericks, 3 205 375

2. Stephen Curry, Guerriers, 2 616 154

3. Shai Gilgeous-Alexander, Tonnerre, 2 331 113

4. James Harden, Clippers, 772 307

5. Kyrie Irving, Mavericks, 736 670 Top 5 de la zone avant Est

1. Giannis Antetokounmpo, dollars, 4 309 630

2. Joël Embiid, 76ers, 3 721 002

3. Jayson Tatum, Celtics, 3 717 311

4. Jimmy Butler, Chaleur, 1 307 572

5. Jaylen Brown, Celtics, 977 953 Top 5 de la zone arrière Est

1. Tyrese Haliburton, Pacers, 2 718 973

2. Trae Young, Faucons, 1 815 898

3. Damian Lillard, dollars, 1 730 036

4. Donovan Mitchell, Cavaliers, 1 382 662

5. Tyrese Maxey, 76ers, 1 094 491

Le centre des 76ers de Philadelphie Joel Embiid (3,72 millions de voix) en deuxième position et l’attaquant des Boston Celtics Jayson Tatum (3,72 millions) en troisième ont rejoint Antetokounmpo en tête du vote sur la zone avant de l’Est. Jimmy Butler et Jaylen Brown étaient respectivement quatrième et cinquième.

C’était une histoire similaire dans l’Ouest, avec James suivi du centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (3,50 millions) et de l’attaquant des Phoenix Suns Kevin Durant (3,47 millions). Ils étaient loin devant Anthony Davis (2,00 millions) en quatrième position, avec Kawhi Leonard (1,37 million) juste devant le centre des Houston Rockets Alperen Sengun pour la cinquième place.

Dans les zones arrière, la star des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, malgré une blessure aux ischio-jambiers plus tôt ce mois-ci, reste la seule garde de l’Est avec plus de 2 millions de voix. Les quatre noms suivants sont restés les mêmes : le gardien des Atlanta Hawks Trae Young (1,82 million) en deuxième position, suivi du gardien des Milwaukee Bucks Damian Lillard (1,73 million), du gardien des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell (1,38 million) et du gardien des 76ers Tyrese Maxey (1,09 million). .

Dans l’Ouest, Luka Doncic a dépassé la barre des 3 millions de voix, tandis que Stephen Curry était à 2,62 millions et la star d’Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander à 2,33 millions. Le gardien des LA Clippers James Harden et le gardien des Dallas Mavericks Kyrie Irving étaient quatrième et cinquième, mais aucun des deux n’avait obtenu le million de voix.

Le vote des fans compte pour 50 % dans la formule utilisée pour sélectionner les starters All-Star, aux côtés du vote des médias (25 %) et des joueurs de la NBA (25 %). Il y aura trois joueurs de zone avant et deux joueurs de zone arrière dans chaque formation de départ, tandis que les entraîneurs choisiront les réservistes.

Plus tôt cette saison, la NBA a annoncé qu’elle reviendrait à l’ancien format Est contre Ouest pour le All-Star Game, abandonnant le format de sélection des équipes par les capitaines qu’elle utilisait depuis 2018. Antetokounmpo et James étaient les premiers à voter. getters – et capitaines respectifs – pour le match de la saison dernière dans l’Utah, que l’équipe d’Antetokounmpo a remporté 184-175.