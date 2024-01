Les dirigeants du monde se réunissent pour discuter de la maladie X. Voici ce qu’il faut savoir sur l’hypothétique pandémie.

Les dirigeants du monde se sont réunis mercredi à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, pour discuter de la maladie X, un virus hypothétique 20 fois plus mortel que le COVID-19.

Même si l’existence d’un tel virus n’est pas connue à l’heure actuelle, les chercheurs, les scientifiques et les experts espèrent élaborer de manière proactive un plan d’action pour lutter contre un tel virus et préparer le système de santé s’il devait se transformer en pandémie – une possibilité. Un expert a déclaré à CBS News que cela pourrait se produire plus tôt que prévu.

“Il existe des souches de virus qui ont des taux de mortalité très élevés et qui pourraient développer la capacité de se transmettre efficacement d’humain à humain”, a déclaré le Dr Amesh Adalja du Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire.

Qu’est-ce que la maladie X ?

En 2022, l’Organisation mondiale de la santé a réuni 300 scientifiques pour examiner 25 familles de virus et de bactéries afin de créer une liste d’agents pathogènes qui, selon eux, ont le potentiel de faire des ravages et devraient être étudiés davantage. Cette liste comprend la maladie X, qui a été reconnue pour la première fois par l’organisation en 2018.

L’OMS affirme que le virus “représente la connaissance qu’une grave épidémie internationale pourrait être provoquée par [an unknown] agent pathogène.”

Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dit mercredi à Davos, que le COVID-19 a peut-être été notre première « maladie X » et que les scientifiques et les experts tirent activement des leçons de cette expérience.

D’où pourrait provenir un agent pathogène comme la maladie X ?

Un agent pathogène mortel comme la maladie X, qui serait probablement un virus respiratoire, selon Adalja, pourrait déjà circuler dans les espèces animales et n’est tout simplement pas encore capable de se transmettre aux humains.

“Cela pourrait être chauves-souris comme le COVID-19, cela pourrait concerner les oiseaux comme la grippe aviaire, ou cela pourrait être un autre type d’espèce animale, le porc par exemple », a-t-il déclaré. « Il s’agit vraiment de cette interface entre les humains et les animaux, où les interactions se produisent, qui ces types de virus prennent pied.

Comment les experts se préparent-ils à la maladie X ?

Si nous ne sommes pas préparés, il est probable qu’une maladie d’une telle ampleur pourrait causer encore plus de dégâts que ceux que nous avons subis avec le COVID-19, qui a tué plus de 7 millions de personnes, selon l’OMS.

“Si nous avons si mal réussi avec quelque chose comme le COVID-19, vous pouvez imaginer à quel point nous ferions mal avec quelque chose comme un événement de niveau 1918”, a déclaré Adalja, faisant référence à la pandémie de grippe de 1918 qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde. monde, selon le Clinique de Cleveland.

C’est pourquoi des experts du monde entier ont travaillé sur un plan solide et efficace pour se préparer au pire des cas. Ghebreyesus a déclaré qu’un système d’alerte précoce et un plan pour les infrastructures de santé, qui ont été surchargées pendant la pandémie de COVID-19, entraînant de nombreux décès, pourraient aider dans un scénario futur.

“Que ce soit dans les systèmes de santé ou même dans le secteur privé, en passant, en recherche et développement, vous pouvez vous y préparer”, a-t-il déclaré.

Une autre leçon majeure de la COVID-19 est l’importance de la transparence, a déclaré Adalja.

“Je pense que ce que nous constatons maintenant, c’est cette méfiance entre les médecins spécialistes des maladies infectieuses, les praticiens de la santé publique et le grand public, car ce qui s’est passé, c’est que les politiciens se sont injectés dans tout cela”, a-t-il déclaré. “Les gens ne sont peut-être pas réceptifs aux mesures de protection recommandées par les responsables de la santé publique.”

Ghebreyesus a déclaré que l’OMS, en partenariat avec d’autres organisations mondiales, a déjà mis en place des initiatives en vue de se préparer à la prochaine pandémie ou épidémie majeure. Ces efforts comprennent le fonds pandémique pour aider les pays avec des ressources, le centre de transfert de technologie des vaccins à ARNm pour garantir l’équité en matière de vaccins pour les pays à faible revenu et le centre de renseignements sur les pandémies et les épidémies pour améliorer la surveillance collaborative entre les pays.

